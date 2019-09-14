В Кремле заявили о “нормандской встрече” в октябре

Помощник президента РФ пролил свет на ситуацию.

Встреча в “нормандском формате” может состояться в октябре. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

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По словам Ушакова, встреча такого масштаба “точно не состоится через неделю”, намекая на важность масштабной подготовки сторон переговоров. Между тем, конкретная дата переговоров “нормандской четверки” пока неизвестна.

На следующей неделе шансов нет… Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя, - заявил Ушаков.

Напомним, Зеленский и Путин обсудят формулу Штайнмайера. Президент Украины не планирует контактировать с российским коллегой до встречи в нормандском формате.

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