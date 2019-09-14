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В Кремле заявили о “нормандской встрече” в октябре

Комментариев: 2
Помощник президента РФ пролил свет на ситуацию.
Ушаков анонсировал встречу в "нормандском формате"
Ушаков анонсировал встречу в "нормандском формате"
twitter.com/sputnik_estonia

Встреча в “нормандском формате” может состояться в октябре. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

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По словам Ушакова, встреча такого масштаба “точно не состоится через неделю”, намекая на важность масштабной подготовки сторон переговоров. Между тем, конкретная дата переговоров “нормандской четверки” пока неизвестна.

На следующей неделе шансов нет… Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя, - заявил Ушаков.

Напомним, Зеленский и Путин обсудят формулу Штайнмайера. Президент Украины не планирует контактировать с российским коллегой до встречи в нормандском формате.

 

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Теги: Ушаков, Зеленский, Путин, нормандский формат
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Комментариев (2)
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Кайдаш    14.09.2019, 12:59
Оценка:  -2
Кайдаш
Перефразируя Трумэна - русский медведь понимает только язык дубины в ваших руках. Пока не будет дубины - все эти говорильни до лампадки.
ПНХ    14.09.2019, 13:25
Оценка:  0
ПНХ
ну сходи с дубиной на медведя, херой, он тебе ее быстро в жoпу запихает)))) дебил твой трумен, а ты в 1000 раз больше, такую хyйню повторяешь))))))
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