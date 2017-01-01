Во время празднования Дня города Черкасс загорелся Холм славы
Загорелась трава в Долине роз.
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В Черкассах в День города на склонах Холма славы занялась трава. Спасатели оперативно потушили пожар.
Об этом сообщили в районном отделе управления ДСНС Украины в Черкасской области.
"День города! Долина роз! Всегда на страже, даже в праздники!", - говорится в сообщении.
Также было опубликовано видео тушения пожара.
Напомним, рядом сообщалось, что в киевском Гидропарке сгорел пляжный комплекс.
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