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Во время празднования Дня города Черкасс загорелся Холм славы

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Загорелась трава в Долине роз.
В Черкассах загорелся Холм славы
В Черкассах загорелся Холм славы
скриншот видео

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В Черкассах в День города на склонах Холма славы занялась трава. Спасатели оперативно потушили пожар.

Об этом сообщили в районном отделе управления ДСНС Украины в Черкасской области.

"День города! Долина роз! Всегда на страже, даже в праздники!", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео тушения пожара.

Напомним, рядом сообщалось, что в киевском Гидропарке сгорел пляжный комплекс.

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Теги: Черкассы, день города, видео, пожар
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