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Сенцов показал единственное фото из тюрьмы

Комментариев: 3
Режиссер выложил снимок на своей странице.
Фото с Сенцовым
Фото с Сенцовым
facebook.com/UAnimals.official

Украинский режиссер Олег Сенцов показал единственное фото, сделанное в тюрьме, которое он переслал родным накануне нового 2016 года. Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Постскриптум про банку. Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал Сенцов.

Напомним, ранее Сенцов отдал Зеленскому банку и призвал наполнить ее жетонами пленных.

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Теги: Сенцов, фото
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Комментариев (3)
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Netutachniy    15.09.2019, 15:11
Оценка:  -1
Netutachniy
Не плохо смотрится, зачем покинул сие пинаты??
Л_о_л_а    15.09.2019, 15:06
Оценка:  +1
Л_о_л_а
дятел... почему твой "гениальный" фильм не показыаает ни один телеканал? это же мрак...какой хрен вот этого дятла (сенцова) обозвал режиссером? сто пудово какое-то рагулье из Запукрии при пи-дорашенко выбившееся в люди...типа селючки-истерички ирки геращенко (оторвали от кормушки в виде фалоса)
Л_о_л_а    15.09.2019, 15:09
Оценка:  -1
Л_о_л_а
рекомендую всем посмотреть этот треш который снял сенцов...гАмер....покажите нре после просмотра хоть одного идиота кому это гуано понравилось...дайте ОСКАР этому чмошнику
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