Сенцов показал единственное фото из тюрьмы

Режиссер выложил снимок на своей странице.

Украинский режиссер Олег Сенцов показал единственное фото, сделанное в тюрьме, которое он переслал родным накануне нового 2016 года. Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Постскриптум про банку. Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал Сенцов.

Напомним, ранее Сенцов отдал Зеленскому банку и призвал наполнить ее жетонами пленных.