В "ЛНР" арестовали "министра внутренних дел" Игоря Корнета

Известно о конфликте между “главой МВД“ Игорем Корнетом и нынешним “руководителем республики“ Леонидом Пасечником.

Ранее в России также завели дело на "министра ЛНР" Корнета сепаратистский ресурс

“Министра внутренних дел ЛНР“ Игоря Корнета сняли с должности и арестовали.

Об этом сообщает ОстроВ.

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Официальных подтверждений этой информации нет. Как пишет издание, сейчас место жительства и работы Корнета тщательно обыскивают. Обыски проходят также в кабинетах заместителей “министра“.

Источники также сообщают об открытии против Корнета уголовного дела.

Отметим, что о конфликте между “главой МВД“ Игорем Корнетом и нынешним “руководителем республики“ Леонидом Пасечником стало известно с первых дней пребывания последнего на должности.

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Журналисты издания предполагают, что после смены главаря ЛНР Игоря Плотницкого, Корнет был не удовлетворен тем, что власть перешла не в его руки, а в руки к бывшему главе “МГБ ЛНР“ Пасечнику.

Как соощалось, в декабре 2017 года Тука пояснил причину “переворота“ в ЛНР.

Также в 2017 году Главное следственное управление Следственного комитета России расследует дело о причастности“министра внутренних дел ЛНР“ Игоря Корнета к сокрытию следов убийства россиянина Артема Булгакова, который состоял в его охране.

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