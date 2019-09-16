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В "ЛНР" арестовали "министра внутренних дел" Игоря Корнета

Комментариев: 4
Известно о конфликте между “главой МВД“ Игорем Корнетом и нынешним “руководителем республики“ Леонидом Пасечником.
Ранее в России также завели дело на "министра ЛНР" Корнета
Ранее в России также завели дело на "министра ЛНР" Корнета
сепаратистский ресурс

“Министра внутренних дел ЛНР“ Игоря Корнета сняли с должности и арестовали.

Об этом сообщает ОстроВ.

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Официальных подтверждений этой информации нет. Как пишет издание, сейчас место жительства и работы Корнета тщательно обыскивают. Обыски проходят также в кабинетах заместителей “министра“.

Источники также сообщают об открытии против Корнета уголовного дела.

Отметим, что о конфликте между “главой МВД“ Игорем Корнетом и нынешним “руководителем республики“ Леонидом Пасечником стало известно с первых дней пребывания последнего на должности.

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Журналисты издания предполагают, что после смены главаря ЛНР Игоря Плотницкого, Корнет был не удовлетворен тем, что власть перешла не в его руки, а в руки к бывшему главе “МГБ ЛНР“ Пасечнику.

Как соощалось, в декабре 2017 года Тука пояснил причину “переворота“ в ЛНР.

Также в 2017 году Главное следственное управление Следственного комитета России расследует дело о причастности“министра внутренних дел ЛНР“ Игоря Корнета к сокрытию следов убийства россиянина Артема Булгакова, который состоял в его охране.

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Теги: Игорь Корнет, Леонид Пасечник, "ЛНР", Донбасс
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Комментариев (4)
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Ivanez    16.09.2019, 13:31
Оценка:  +2
Ivanez
Уже и руССкийМир там наступил и все равно грызутся как ка..апы. Не то они "обещали" луган..онам
BOM-BOM    16.09.2019, 13:16
Оценка:  +3
BOM-BOM
корнет => кларнет => трамбон => га.дон
Лаптев    16.09.2019, 13:12
Оценка:  +3
Лаптев
Сделайте из него собачий корм.
Lyonya-Space    16.09.2019, 12:50
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Крыс в бочку, из которых останется 1 крысоед
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