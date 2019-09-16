В "ЛНР" арестовали "министра внутренних дел" Игоря Корнета
“Министра внутренних дел ЛНР“ Игоря Корнета сняли с должности и арестовали.
Об этом сообщает ОстроВ.
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Официальных подтверждений этой информации нет. Как пишет издание, сейчас место жительства и работы Корнета тщательно обыскивают. Обыски проходят также в кабинетах заместителей “министра“.
Источники также сообщают об открытии против Корнета уголовного дела.
Отметим, что о конфликте между “главой МВД“ Игорем Корнетом и нынешним “руководителем республики“ Леонидом Пасечником стало известно с первых дней пребывания последнего на должности.
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Журналисты издания предполагают, что после смены главаря ЛНР Игоря Плотницкого, Корнет был не удовлетворен тем, что власть перешла не в его руки, а в руки к бывшему главе “МГБ ЛНР“ Пасечнику.
Как соощалось, в декабре 2017 года Тука пояснил причину “переворота“ в ЛНР.
Также в 2017 году Главное следственное управление Следственного комитета России расследует дело о причастности“министра внутренних дел ЛНР“ Игоря Корнета к сокрытию следов убийства россиянина Артема Булгакова, который состоял в его охране.
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