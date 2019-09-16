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Зеленский и Ко отказались съезжать с Банковой

Комментариев: 3
Оказалось, что перестройка всех систем коммуникаций и безопасности - это очень сложно.
Боглан объяснил, почему переезда с Банковой не будет
Боглан объяснил, почему переезда с Банковой не будет
president.gov.ua

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Команда президента Владимира Зеленского отказалась от переезда Офиса президента. Об этом  глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью BBC.

На данный момент невозможно найти достойный вариант переезда, заверил он. Сначала вся команда Зеленского хотела переехать в Украинский дом, однако позже все “немного усложнилось и изменилось“, - добавил Богдан.

“Проведение ремонтных работ, плюс все эти системы секретности, связи, безопасности - это настолько все сложно, что нет смысла делать временный офис“, - пояснил глава ОП.

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При этом он заверил, что реформа Офиса президента еще не завершена. “О переименовании в Офис - это правильная европейская традиция, которую мы поддерживаем“, - подчеркнул Богдан.

“Администрация - это совковое название, которое предусматривает центр управления. В развитых европейских странах есть Офис президента“, - заверил также он.

Ранее Андрей Богдан рассказал о своих звонках в Кремль.

 

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Теги: Зеленский, Банковая, Офис президента, Богдан
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Комментариев (3)
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Антибес    16.09.2019, 13:50
Оценка:  +1
Антибес
Это их право.Что не запрещено,то разрешено.
ВосставшийИзБана    16.09.2019, 13:27
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Таким образом эта Ко манда показала свою некомпетентность в вопросах управления государством. Довольны, зелебобики?
ВосставшийИзБана    16.09.2019, 13:28
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
ри вещи в дрожь приводят нас,
Четвертой — не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.

Все четверо — проклятье нам,
Но все же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царем.
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