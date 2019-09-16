Зеленский и Ко отказались съезжать с Банковой
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Команда президента Владимира Зеленского отказалась от переезда Офиса президента. Об этом глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью BBC.
На данный момент невозможно найти достойный вариант переезда, заверил он. Сначала вся команда Зеленского хотела переехать в Украинский дом, однако позже все “немного усложнилось и изменилось“, - добавил Богдан.
“Проведение ремонтных работ, плюс все эти системы секретности, связи, безопасности - это настолько все сложно, что нет смысла делать временный офис“, - пояснил глава ОП.
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При этом он заверил, что реформа Офиса президента еще не завершена. “О переименовании в Офис - это правильная европейская традиция, которую мы поддерживаем“, - подчеркнул Богдан.
“Администрация - это совковое название, которое предусматривает центр управления. В развитых европейских странах есть Офис президента“, - заверил также он.
Ранее Андрей Богдан рассказал о своих звонках в Кремль.
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