Facebook сообщил о ликвидации украинской "фабрики троллей"

Соцсеть остановила аккаунты, которые за деньги занимались раскруткой одних политиков и дискредитацией других.

Читай также: Facebook удалил российские страницы, писавшие об Украине

Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. Об этом сообщил глава политики по кибербезопасности соцсети Натаниель Глейхер, пишет Liga.Tech.

Идентифицировать обширную кампанию удалось на основе поведенческого анализа подозреваемых, а не содержания контента, уверяет он.

По его словам, в ходе расследования удалось установить, что удалённые аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. “Я думаю, что они расположены в Киеве. Но этот факт я бы дважды проверил”, - уточнил Глейхер.

Читай также: В Минобороны заверили, что не конфисковывают авто и не мобилизируют с помощью СМС

В общей сложности Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 тысяч аккаунтов присоединились к группам. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись.

Бюджет, потраченный на рекламу в Facebook и Instagram, Глейхер оценивает примерно в $1,6 млн. “Рассчитывались преимущественно в долларах”, - уточняет он.

Один из самых дорогих постов на выборах был размещен в фан-группе "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Он назывался "Если ты за победу Украины - жми лайк", принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в $10-50 тыс.

Читай также: В Киеве подорожал проезд: как отреагировали соцсети

Глейхер подозревает, что организаторы кампании направляли людей за пределы Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. В примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser. Теперь они не работают.

PR-компания не работала на какого-то конкретного политика или бизнес - фирма работала с различными клиентами с целью заработать деньги. И раскручивала такие темы, как спорт, знаменитости, шоу-биз, политика и экономика.

Читай также: Тролли РФ проникали в американские компьютеры через музыкальное приложение

Подобные фирмы Facebook разоблачал в Израиле и Филиппинах. О фирме Pragmatico в открытых источниках мало что известно. На Facebook страничке было всего 4 лайка.

На Work.ua указано, что в Pragmatico, которая занимается рекламой, PR, маркетингом, работает от 10 до 50 человек. В некоторых СМИ в конце 2018 года была размещена публикация “PR во время войны”, автором которой указывался директор Pragmatico Валерий Савчук.

Читай также: В США обнародовали посты "фабрики троллей"

Одесский блогер Александр Коваленко писал о Pragmatico, как о фабрике троллей, которые в ходе выборов выполняло заказы по дискредитации кандидатов.

В составе тролль-групп работали молодые люди 20-30 лет в три смены, месячная зарплата одного тролля составляла около 9 тыс гривен. Офис фирмы якобы находился на Подоле, на входе у посторонних изымали телефоны и другие средства снятия информации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.