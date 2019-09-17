Тарута забыл задекларировать имущество на 5 млн гривен

Нардеп забыл задекларировать имущество, стоимостью более 5 млн гривен.

Народный депутат Украины от партии “Батькивщина” Сергей Тарута внес в декларацию доходов недостоверные данные. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Эксперты ведомства нашли нарушения в декларации Таруты за 2016 год. Он недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащей ему на праве собственности, и полученный им доход. Еще один земельный участок нардеп не задекларировал вообще.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации Таруты за 2016 год составляет более 5,3 миллиона гривен.

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В НАПК сообщили, что нарушения Таруты содержат в себе признаки уголовного преступления. Поэтому все сведения переданы в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию для дальнейшего расследования.

Напомним, в Москве бизнес-партнера Таруты приговорили к 9 годам колонии. Мкртчан признан виновным в хищении более 1 млрд рублей.

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