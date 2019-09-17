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Тарута забыл задекларировать имущество на 5 млн гривен

Комментариев: 2
Нардеп забыл задекларировать имущество, стоимостью более 5 млн гривен.
В декларации Таруты нашли нарушения
В декларации Таруты нашли нарушения
depositphotos.com

Народный депутат Украины от партии “Батькивщина” Сергей Тарута внес в декларацию доходов недостоверные данные. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Эксперты ведомства нашли нарушения в декларации Таруты за 2016 год. Он недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащей ему на праве собственности, и полученный им доход. Еще один земельный участок нардеп не задекларировал вообще.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации Таруты за 2016 год составляет более 5,3 миллиона гривен.

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В НАПК сообщили, что нарушения Таруты содержат в себе признаки уголовного преступления. Поэтому все сведения переданы в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию для дальнейшего расследования.

Напомним, в Москве бизнес-партнера Таруты приговорили к 9 годам колонии. Мкртчан признан виновным в хищении более 1 млрд рублей.

 

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Теги: Тарута, НАПК, НАБУ, имущество
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Комментариев (2)
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Кайдаш    17.09.2019, 12:07
Оценка:  +1
Кайдаш
Скромняк...
Rico21    17.09.2019, 12:02
Оценка:  +1
Rico21
мог реально забыть
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