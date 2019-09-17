Поджог дома Гонтаревой выгоден ей самой - Коломойский

Олигарх намекнул, что больше всего от пожара выиграла сама экс-начальница Нацбанка.

Игорь Коломойский намекает, что поджог дома Гонтаревой ей на руку УНИАН

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Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Об этом он намекнул в общении с журналистом “Украинской правды“.

Теперь, скорее всего, её не выдадут. Поэтому думайте сами, – ответил Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.

Напомним, что сейчас экс-глава НБУ проживает и работает в Лондоне, откуда она не раз заявляла о преследованиях со стороны новых властей Украины.

Напомним, сегодня ночью под Киевом сожгли дом Гонтаревой. По данным спасателей, подожгли сразу с нескольких сторон.

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