Под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой

По словам экс-главы НБУ, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

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Дом экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

Об этом Гонтарева заявила агентству “Интерфакс-Украина“.

“Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается“, – сообщила она.

Полиция Киевской области рассматривает поджог как одну из версий возгорания дачного дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.

Об этом hromadske сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович. В то же время полиция не исключает другие версии, например, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

"Производство пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняем детали", - добавил представитель полиции.

Как сообщалось 6 сентября, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая несколько дней назад сообщила, что попала в аварию в Великобритании, уличили в обмане.

Ранее она обвинила Коломойского, что он ей угрожал и заявила, что поджог авто ее сына в Киеве и наезд на нее автомобиля в Лондоне - звенья одной цепи, якобы ей угрожают.

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