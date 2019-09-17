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Под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой

Комментариев: 4
По словам экс-главы НБУ, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.
Полиция прокомментировала инцидент
Полиция прокомментировала инцидент
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Дом экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

Об этом Гонтарева заявила агентству “Интерфакс-Украина“.

“Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается“, – сообщила она.

Полиция Киевской области рассматривает поджог как одну из версий возгорания дачного дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.

Об этом hromadske сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович. В то же время полиция не исключает другие версии, например, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

"Производство пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняем детали", - добавил представитель полиции.

Как сообщалось 6 сентября, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая несколько дней назад сообщила, что попала в аварию в Великобритании, уличили в обмане.

Ранее она обвинила Коломойского, что он ей угрожал и заявила, что поджог авто ее сына в Киеве и наезд на нее автомобиля в Лондоне - звенья одной цепи, якобы ей угрожают.

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Теги: Гонтарева, НБУ, поджог
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Комментариев (4)
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Woodbrother    17.09.2019, 09:57
Оценка:  0
Woodbrother
У кристально честного антикоррупционного клоуна-олигарха ЗЕ гараж для машин в сотни раз больше чем этот дом. И кто из них ворует ?
Тисс    17.09.2019, 09:47
Оценка:  -1
Тисс
Сожгли имущество... Очень "умно". Гонтарева на украденные деньги купит новый.
Woodbrother    17.09.2019, 09:56
Оценка:  +2
Woodbrother
А у кого она деньги украла ?
IrenaSH    17.09.2019, 09:45
Оценка:  -1
IrenaSH
Да, похоже, что звенья одной цепи. Тетка хочет получить гражданство Великобритании под предлогом угрозы ее жизни в Украине. Это проверенный трюк.
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