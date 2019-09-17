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В Крыму найдено тело крымского татарина, пропавшего летом 2018 года

Комментариев: 3
Похороны Эйнара Эюпова состоятся 17 сентября.
Тело нашли лесу в Бахчисарайском районе
Тело нашли лесу в Бахчисарайском районе
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В лесу вблизи села Заланкой (ныне - Холмовка) в Бахчисарайском районе оккупированного Россией Крыма 16 сентября было обнаружено тело крымского татарина Эйнара Эюпова, которого разыскивали более года. 

Об этом сообщил в Facebook активист Сейдамет Мустафаев.

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“Нашла его женщина, которая пасла коз в лесу... Были только одежда и останки не всех костей“, – написал Мустафаев.

Позже эту информацию подтвердил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Похороны Эюпова состоятся 17 сентября. 

Как сообщалось 9 июля, в Крыму на пляж вынесло тело крымского татарина с привязанной к шее гирей.

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Теги: крымский татарин, Крым, убийство. оккупанты
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Комментариев (3)
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T-REX2    17.09.2019, 14:11
Оценка:  -10
T-REX2
все ясно-козы съели
Кайдаш    17.09.2019, 14:14
Оценка:  +3
Кайдаш
"Вежливые" вылупки с Русни его убили... (((
WTF2wtf    17.09.2019, 14:15
Оценка:  +2
WTF2wtf
Бот путинский, вы реально конченые ...
и каждый день это тут старательно доказываете
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