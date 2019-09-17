В Крыму найдено тело крымского татарина, пропавшего летом 2018 года
В лесу вблизи села Заланкой (ныне - Холмовка) в Бахчисарайском районе оккупированного Россией Крыма 16 сентября было обнаружено тело крымского татарина Эйнара Эюпова, которого разыскивали более года.
Об этом сообщил в Facebook активист Сейдамет Мустафаев.
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“Нашла его женщина, которая пасла коз в лесу... Были только одежда и останки не всех костей“, – написал Мустафаев.
Позже эту информацию подтвердил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Похороны Эюпова состоятся 17 сентября.
Как сообщалось 9 июля, в Крыму на пляж вынесло тело крымского татарина с привязанной к шее гирей.
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