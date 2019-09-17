В Харькове электрика убило током в подстанции

Трагедия произошла во время ремонтных работ.

В Холодногорском районе Харькова во время ремонтных работ погиб электрик.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

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Информация о происшествии поступила в полицию 17 сентября в 13:10. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что во время работы в помещении подстанции по улице Полтавский шлях 63-летнего мужчину смертельно поразило током.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений о правонарушениях Холодногорского отдела полиции", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось 20 августа, в Польше на заводе LG погиб молодой украинец.

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