У Зеленского никак не определятся с послом Украины в США

Кандидатура нового посланника до сих пор не согласована.

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В Офисе президента до сих пор не могут найти подходящую кандидатуру на должность нового посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом пишет “Украинская правда“, ссылаясь на собственную инсайдерскую информацию из окружения президента Владимира Зеленского.

Сообщается, что первоначально на этот пост рассматривалась кандидатура Олега Шамшура, действующего посла Украины во Франции, в прошлом уже работавшего послом в США. Однако из-за проблем со здоровьем его так и не назначили.

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Другой кандидатурой, которая якобы рассматривалась, является нынешний руководитель СНБО Александр Данилюк. Неназванный источник в Офисе президента заявил, что его хотят отправить в США, так как у него возникли разногласия с членами команды Зеленского. Однако сам секретарь СНБО опроверг свою вероятную “ссылку“ в США:

Не знаю, откуда такая информация. Я ее не подтверждаю, - заявил он.

Предыдущий посол Украины в США Валерий Чалый был уволен Зеленским еще 19 июля этого года.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран. Глава государства приветствовал послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании в Украине, которые вступили в должность.

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