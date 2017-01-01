Под Киевом грабители на Porsche обчистили валютный обменник

Инцидент произошел на Софиевской Борщаговке.

Неизвестные на внедорожнике Porsche Cayenne в Киевской области совершили разбойное нападение на пункт обмена валют.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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17 сентября в Софиевской Борщаговке злоумышленники напали на валютный обменник. Они душили кассира, после чего забрали крупную сумму денег из кассы. По предварительным данным, около 30 тысяч долларов. После чего скрылись на дорогом внедорожнике.

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители объявили план "Перехват". Им предстоит выяснить все детали инцидента.

Как сообщалось 1 августа, в Киеве вор опоил кассира обменника и забрал всю выручку.

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