Всем 35 освобожденным из плена украинцам навсегда запретили въезд в РФ

Бывшие политзаключенные и военнопленные находятся под слежкой спецслужб РФ, их счета в России арестованы, а въезд запрещен пожизненно.

Морякам и бывшим политзаключенным никак не въехать больше в РФ president.gov.ua

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Всем 35 украинцам, которых освободили из российского плена, Москва запретила въезд на свою территорию пожизненно. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Диндзе, передает "Громадське радио".

Ранее сообщалось о таком же запрете для журналиста Романа Сущенко. "Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически", - пояснил Диндзе.

"На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он. По словам адвоката, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".

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"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненная запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - отметил Диндзе.

7 сентября состоялся обмен в формате "35 на 35" заключенными между Россией и Украиной.

Вчера архиепископ Климент также обратился к президенту Владимиру Зеленского по поводу обмена пленными.

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