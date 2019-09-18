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Всем 35 освобожденным из плена украинцам навсегда запретили въезд в РФ

Комментариев: 13
Бывшие политзаключенные и военнопленные находятся под слежкой спецслужб РФ, их счета в России арестованы, а въезд запрещен пожизненно.
Морякам и бывшим политзаключенным никак не въехать больше в РФ
Морякам и бывшим политзаключенным никак не въехать больше в РФ
president.gov.ua

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Всем 35 украинцам, которых освободили из российского плена, Москва запретила въезд на свою территорию пожизненно. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Диндзе, передает "Громадське радио".

Ранее сообщалось о таком же запрете для журналиста Романа Сущенко. "Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически", - пояснил Диндзе.

"На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он. По словам адвоката, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".

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"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненная запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - отметил  Диндзе.

7 сентября состоялся обмен в формате "35 на 35" заключенными между Россией и Украиной.

Вчера архиепископ Климент также обратился к президенту Владимиру Зеленского по поводу обмена пленными.

 

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Теги: пленные, обмен, РФ, въезд, запрет, адвокат
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Комментариев (13)
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Doriаn_    18.09.2019, 11:32
Оценка:  -2
Doriаn_
Надо быть полным идиотом, что бы открывать счета на россии.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:06
Оценка:  -3
Шкиряк_и_Зорян
Это ужасно на самом деле! Что теперь им остаётся? Теперь на заработки только в Польшу.
Видимо поэтому им и дали по хате - можно будет сдавать и этим жить.
СтальнаяКрыса    18.09.2019, 11:09
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Слушай дебил русский, засунь пальцы в попу и под стол залезь.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:14
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Хм... А зачем засовывать пальцы в попу то? Очень странный совет не находите? Мне кажется, гражданин Крысюк, что Вы зациклены на неких анальных фантазиях. Вы не хотите об этом поговорить? Я помогу. Напишите мне в личку.
Кстати! Вы ведь на русском языке думаете, не так ли? Как Вы себя идентифицируете?
сергей11    18.09.2019, 11:04
Оценка:  0
сергей11
Горе-то какое!
Шандор    18.09.2019, 11:03
Оценка:  +1
Шандор
Лучше бы пушечному мясу пожизненно запретили выезд из цээвропы.
Сеемма    18.09.2019, 11:02
Оценка:  +1
Сеемма
Он точно адвокат? У него есть юридическое образование? Больше похоже на опус автора желтой прессы. Типа: я тут палец пососал, теперь с уверенностью могу сказать...
Porebrik    18.09.2019, 11:01
Оценка:  0
Porebrik
Перекрестились
haarp    18.09.2019, 10:55
Оценка:  +2
haarp
Существует Федеральный закон №114 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», и в этом законе есть точно указанные сроки на запрет въезда , но нет такого как «пожизненное ограничение въезда» ,
Сказочники , нужно знать законодательство страны о какой пишешь.
СтальнаяКрыса    18.09.2019, 11:12
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Если Россия не выполняет многое в отношении своих граждан, то что можно говорить об иностранцах.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 11:16
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Да, это ужасно! Если бы Вы ещё знали, как эти беспредельщики пиво называют!..
asfd0    18.09.2019, 10:55
Оценка:  0
asfd0
"Я думаю .......Кому-то об этом сказали, кому-то нет , ..бла,бла,бла....Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем" - короче на основании этого бреда делаются какие-то выводы о том, что им навсегда запретили въезд в РФ. Называется - пованговали, журналистика на высоте.
Кайдаш    18.09.2019, 10:38
Оценка:  +1
Кайдаш
Не дуже то і треба...
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