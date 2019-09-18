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Санкции вынудили российского олигарха сменить свои привычки на более скромные

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Ранее ареалом маршрутов яхты Ротенберга были курорты и острова Средиземного моря, Ницца и Монако.
Санкции вынудили российского олигарха сменить свои привычки на более скромные
© facebook.com/Andrii Klymenko
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  • Ротенбергу также пришлось сменить флаг судна на российский
  • Ротенбергу также пришлось сменить флаг судна на российский
  • Ротенбергу также пришлось сменить флаг судна на российский
Санкции вынудили российского олигарха сменить свои привычки на более скромные
Ротенбергу также пришлось сменить флаг судна на российский
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Российский олигарх Аркадий Ротенберг, который находится под санкциями Запада из-за причастности к строительству так называемого Крымского моста, опасается выходить на своей яхте RAHIL далее Босфора.

Об этом пишет журналист Андрей Клименко в Facebook.

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“Вот вам пример, как “не работают“. Это яхта RAHIL (IMO: 1010533), которая, по данным СМИ, принадлежит российскому подсанкционному олигарху Аркадию Ротенбергу, владельцу подсанкционних компаний-строителей Крымского моста. Яхта сегодня идет из Анапы в оккупированную Ялту. Отметим, что в связи с включением Ротенберга в санкционные списки во всех странах ЕС, США, Британского Содружества, яхта с июля 2014 года курсирует исключительно по Черному морю, а зимой идет на стоянку не далее Стамбула, избегая возможного ареста. Ранее ее ареалом были курорты и острова Средиземного моря: Ницца, Монако“, - отметил Клименко.

Кроме того, по его словам, Ротенбергу также пришлось сменить флаг судна на российский, потому что под другими не регистрируют.

Как сообщалось в июле, из России сбежал известный оппозиционер, просит политубежище в США.

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Теги: яхта, олигарх, санкции, Крым, мост, Ротенберг, Россия, оккупанты
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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 13:14
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Бедолага! Ему просто на горючку для дальних странствий уже не хватает! ))
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