Ранее ареалом маршрутов яхты Ротенберга были курорты и острова Средиземного моря, Ницца и Монако.

Санкции вынудили российского олигарха сменить свои привычки на более скромные

Санкции вынудили российского олигарха сменить свои привычки на более скромные

Российский олигарх Аркадий Ротенберг, который находится под санкциями Запада из-за причастности к строительству так называемого Крымского моста, опасается выходить на своей яхте RAHIL далее Босфора.

Об этом пишет журналист Андрей Клименко в Facebook.

Читай также: “Войны нет”, “токсичная“ личность” и “матрос Железняк”: ТОП-цитаты Коломойского

“Вот вам пример, как “не работают“. Это яхта RAHIL (IMO: 1010533), которая, по данным СМИ, принадлежит российскому подсанкционному олигарху Аркадию Ротенбергу, владельцу подсанкционних компаний-строителей Крымского моста. Яхта сегодня идет из Анапы в оккупированную Ялту. Отметим, что в связи с включением Ротенберга в санкционные списки во всех странах ЕС, США, Британского Содружества, яхта с июля 2014 года курсирует исключительно по Черному морю, а зимой идет на стоянку не далее Стамбула, избегая возможного ареста. Ранее ее ареалом были курорты и острова Средиземного моря: Ницца, Монако“, - отметил Клименко.

Кроме того, по его словам, Ротенбергу также пришлось сменить флаг судна на российский, потому что под другими не регистрируют.

Как сообщалось в июле, из России сбежал известный оппозиционер, просит политубежище в США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram