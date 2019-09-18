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Смерть замглавы Акимовской ОТГ: Убитый был сыном криминального "авторитета"

Комментариев: 1
Неизвестный расстрелял мужчину из автомата на ступеньках поселкового совета.
Преступникам удалось скрыться
Преступникам удалось скрыться
061.ua

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По имеющейся информации убитый 18 сентября заместитель главы поселка Акимовка Дмитрия  Кириллов является сыном криминального авторитета из 90-х

Местные издания уточняют, что  погибший Дмитрий Кириллов родился в 1977 году, после учебы занимался бизнесом. Он постоянно проживал в Кирилловке Запорожской области.

В 2017 году был избран депутатом в Акимовской ОТГ, а затем стал заместителем председателя громады, и на должности занимался гуманитарными вопросами.

Местные журналисты утверждают, что Кириллов являлся сыном местного криминального авторитета, который занимался преступной деятельностью в регионе в 1990-х. Он около 15 лет назад перебрался из Запорожья в Кирилловку.

У Дмитрия Кириллова остались двое детей.

Как сообщалось, полицией был объявлен план “Перехват“. В сети появилось фото ориентировки.

Полицией был объявлен план “Перехват“
Полицией был объявлен план “Перехват“
061.ua

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Теги: убийство, ОТГ, застрелили, Запорожская область
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Комментариев (1)
Хулиганка*    18.09.2019, 14:36
Оценка:  +2
Хулиганка*
вот это у нас власть....замглава ОТГ - сын криминального авторитета...
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