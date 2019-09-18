Смерть замглавы Акимовской ОТГ: Убитый был сыном криминального "авторитета"
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По имеющейся информации убитый 18 сентября заместитель главы поселка Акимовка Дмитрия Кириллов является сыном криминального авторитета из 90-х
Местные издания уточняют, что погибший Дмитрий Кириллов родился в 1977 году, после учебы занимался бизнесом. Он постоянно проживал в Кирилловке Запорожской области.
В 2017 году был избран депутатом в Акимовской ОТГ, а затем стал заместителем председателя громады, и на должности занимался гуманитарными вопросами.
Местные журналисты утверждают, что Кириллов являлся сыном местного криминального авторитета, который занимался преступной деятельностью в регионе в 1990-х. Он около 15 лет назад перебрался из Запорожья в Кирилловку.
У Дмитрия Кириллова остались двое детей.
Как сообщалось, полицией был объявлен план “Перехват“. В сети появилось фото ориентировки.
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