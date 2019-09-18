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Пристайко собрался “возвращать дружбу” стран-соседей

Комментариев: 12
Новый глава МИД рассказал, чем планирует заняться на посту министра.
Пристайко сделал заявление
Пристайко сделал заявление
facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ведомство под его руководством планирует наладить дружеские отношения со странами-соседями.

Об этом он заявил на заседании комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и по вопросам евроинтеграции, передает Depo.ua.

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Пристайко назвал ключевые приоритеты деятельности МИД, среди которых одним из главных считает возвращение тесных взаимоотношений из соседними государствами.

Что касается наших приоритетов, которые за пределами европейского и евроатлантического пространств. Одним из приоритетов МИД берет на себя возвращение к истокам. Мы превратить наше ведомство в ведомство прагматического подхода к нашим контактам, связям и продвижению наших приоритетов. Мы должны вернуть наших друзей к нашей границе, которую мы имеем вокруг нас, - заявил Пристайко.

Он также отметил, что не все соседние государства на данный момент понимают, что украинская нация растет и развивается.

Нам надо сесть спокойно и разобраться, что позволит нам найти общий язык, не отвергая наших национальных интересов. Я говорю о ближайшем круге - это Венгрия, условно Польша, Румыния, которые являются чрезвычайно важными для нас, с которыми у нас начались определенные проблемы, - добавил министр.

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Напомним, Пристайко заявил, что Зеленский хочет завершить войну за полгода. Новый глава МИД озвучил планы Зеленского по Донбассу.

 

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Теги: МИД, Пристайко, дружба, страны-соседи
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Комментариев (13)
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Юдзиро2019    18.09.2019, 17:23
Оценка:  -5
Юдзиро2019
Woodbrother
И ты ещё рассуждаешь, какой то дырке. когда сами сидите уже по горло в говне.
Woodbrother    18.09.2019, 17:25
Оценка:  +3
Woodbrother
У вас есть странная привычка, ровнять всех по себе. В Украине люди не живут так , как у вас на россии. Мы абсолютно два разных народа.
Woodbrother    18.09.2019, 17:09
Оценка:  -1
Woodbrother
С психически не здоровой Венгрией никто нормально жить не может. Попытка договориться с ними - зря потерянное время.
Юдзиро2019    18.09.2019, 17:27
Оценка:  -4
Юдзиро2019
Хами по больше, но без разрешения этой Венгрии, вы не вступите не в ЕС не в НАТО.
Woodbrother    18.09.2019, 17:34
Оценка:  -3
Woodbrother
Если Украина из за венгрии не вступит в НАТО, то тогда все самоопределившиеся венгры отчалят домой на венгрию с конфискацией имущества. Там они никому не нужны , они это быстро поймут. Возникнет лютая демографическая проблема , в общем будет прикольно.
Духовный_скреп    18.09.2019, 17:06
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Опять тянут в лапотную,зачуханную,отсталую Московию.Нах.. нам не нужна дружба с ордныно-мокшами.
Woodbrother    18.09.2019, 17:10
Оценка:  +3
Woodbrother
Какая может быть друкжба с на российскими террористами-убийцами ?
WTF2wtf    18.09.2019, 17:15
Оценка:  +5
WTF2wtf
А дальше заголовка читать не?
При чем тут россия? С ними все понятно - они оккупанты ...
T-REX2    18.09.2019, 17:30
Оценка:  -4
T-REX2
Чукча не читатель-чукча писатель
VSHIVANKA    18.09.2019, 16:48
Оценка:  -11
VSHIVANKA
ДА ЩАС !!!
БЕЖИМ , ВОЛОСЫ НАЗАД !!! ))))
НАХЕР ВЫ ВСРАЛИСЬ ГОЛОДРАНЦЫ ?! ))))
WTF2wtf    18.09.2019, 16:56
Оценка:  +9
WTF2wtf
Ты из Венгрии, из Польши, из Румынии, о которых речь???
... путинский быдлобот есть быдлобот.

Вы оккупанты, о вас вообще не говорили, дебилоид
asfd0    18.09.2019, 16:47
Оценка:  -10
asfd0
налаживать дружеские отношения с соседями нужно начать с отмены г@вномовного закона.
Woodbrother    18.09.2019, 17:05
Оценка:  +3
Woodbrother
Вас переполняет российская культурка. Вам пора на дырку в полу.
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