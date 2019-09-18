Пристайко собрался “возвращать дружбу” стран-соседей

Новый глава МИД рассказал, чем планирует заняться на посту министра.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ведомство под его руководством планирует наладить дружеские отношения со странами-соседями.

Об этом он заявил на заседании комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и по вопросам евроинтеграции, передает Depo.ua.

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Пристайко назвал ключевые приоритеты деятельности МИД, среди которых одним из главных считает возвращение тесных взаимоотношений из соседними государствами.

Что касается наших приоритетов, которые за пределами европейского и евроатлантического пространств. Одним из приоритетов МИД берет на себя возвращение к истокам. Мы превратить наше ведомство в ведомство прагматического подхода к нашим контактам, связям и продвижению наших приоритетов. Мы должны вернуть наших друзей к нашей границе, которую мы имеем вокруг нас, - заявил Пристайко.

Он также отметил, что не все соседние государства на данный момент понимают, что украинская нация растет и развивается.

Нам надо сесть спокойно и разобраться, что позволит нам найти общий язык, не отвергая наших национальных интересов. Я говорю о ближайшем круге - это Венгрия, условно Польша, Румыния, которые являются чрезвычайно важными для нас, с которыми у нас начались определенные проблемы, - добавил министр.

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Напомним, Пристайко заявил, что Зеленский хочет завершить войну за полгода. Новый глава МИД озвучил планы Зеленского по Донбассу.

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