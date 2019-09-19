Гонтареву пригласили в США

Конгрессмен пригласила Гонтареву для общения с американскими законодателями.

Бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву, дом которой несколько дней назад сожгли под Киевом, пригласили в США для общения с американскими законодателями. Об этом передает Радио Свобода.

Читай также: "Портнов неоднократно со своей камарильи угрожал Гонтаревой" - Порошенко

Сообщается, что приглашение Гонтаревой пришло от сопредседателя группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмена от Демократической партии Марси Каптур 18 сентября заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.

Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему, - заявила Капут журналистам.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что поджог дома Гонтаревой может навредит переговорам с МВФ. Лидер “Слуги народа” озвучил опасения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.