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Гонтареву пригласили в США

Комментариев: 3
Конгрессмен пригласила Гонтареву для общения с американскими законодателями.
Гонтареву пригласили в США
Гонтареву пригласили в США
НБУ

Бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву, дом которой несколько дней назад сожгли под Киевом, пригласили в США для общения с американскими законодателями. Об этом передает Радио Свобода.

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Сообщается, что приглашение Гонтаревой пришло от сопредседателя группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмена от Демократической партии Марси Каптур 18 сентября заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.

Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему, - заявила Капут журналистам.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что поджог дома Гонтаревой может навредит переговорам с МВФ. Лидер “Слуги народа” озвучил опасения.

 

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Теги: Гонтарева, США, Капур, визит
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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    19.09.2019, 09:59
Оценка:  +1
ЗаУкраину
И что? Вот для чего БМ подает нам эту "новость"? Вместого того чтобы провести журналистское расследование, доложить форумчанам сколько эта с-ука скоммуниздила у народа Украины. Сколько хотя бы примерно ей светит. Или о том что сворванное будет возвращено(или нет).

Мы узнаем о том что демпартия
ЗаУкраину    19.09.2019, 10:00
Оценка:  +1
ЗаУкраину
пиндосов, с какой то капУт, берет ее под протекцию. Потому что она там видимо не хило подмазала.
T-REX2    19.09.2019, 09:48
Оценка:  +3
T-REX2
Капут Гонтаревой
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