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В Днепре группа рекетиров выдавала себя за правоохранителей

Комментариев: 1
Преступники, в частности, вымогали у местного предпринимателя $300 тысяч и угрожали физической расправой.
Бандиты, чтобы завладеть чужим бизнесом, заставляли предпринимателя подписать документы
Бандиты, чтобы завладеть чужим бизнесом, заставляли предпринимателя подписать документы
ssu.gov.ua

В городе Днепр разоблачена организованная группировка, которая специализировалась на вымогательстве денег от местных представителей коммерческих структур, представляясь якобы руководителями подразделений СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Сотрудники Управления внутренней безопасности СБ Украины установили, что участники группы, выдававшие себя за сотрудников СБУ, следователей полиции и "воров в законе", совершили разбой и потребовали от предпринимателя 300 000 долларов США. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким родственникам насилием и физической расправой", - говорится в сообщении.

Также, как отметили в спецслужбе, для завладения бизнесом предпринимателя участники группы заставляли его подписать соответствующие правоустанавливающие документы.

Оперативники СБУ задокументировали факт получения злоумышленниками части суммы в размере 100 000 американских долларов. Правоохранители задержали одного из участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в торгово-развлекательном центре во время получения очередной части "транша".

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В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Как сообщалось 12 сентября, в Одессе аферист называл себя СБУшником и требовал деньги.

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Теги: Днепр, рекет, СБУ
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Комментариев (1)
Кайдаш    19.09.2019, 12:31
Оценка:  +1
Кайдаш
То группа рекетиров выдаёт себя за правоохранителей, то группа правоохранителей выдаёт себя за рекетиров.. Хрен редьки не слаще...
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