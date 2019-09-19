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Дубинский предложил неожиданную замену Вятровичу

Комментариев: 4
Скандальный нардеп предложил сделать Бужанского директором Института нацпамяти.
Бужанского предложили поставить вместо Вятровича
Бужанского предложили поставить вместо Вятровича
facebook.com/profile.php?id=100004634650264

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Депутат от фракции “Слуга народа” предложил кандидатуру на пост директора Института национальной памяти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Неожиданно, но Дубинский предложил заменить Владимира Вятровича, которого уволили из этой должности вчера, на депутата-блогера Макса Бужанского.

Предлагаю сделать директором Института национальной памяти Макса Бужанского.

Кто за? - написал Дубинский.

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Интересно, что пост прокомментировал и сам Бужанский. Он написал, что согласен с предложением Дубинского “50 на 50”.

При этом мнения комментаторов разделились. Некоторые поддержали кандидатуру Бужанского на пост директора Института национальной памяти. Вторая половина комментаторов заявила, что вместе с должностью Бужанскому надо “заказать учебник школьный по истории”.

...Я бы дополнил предложение Александра Дубинского заказом Максу Бужанскому школьного учебника истории! - написал пользователь Юрий Маслов.

Напомним, Кабмин уволил Вятровича. Интересно, что первым об увольнении Вятровича рассказал именно Бужанский.

 

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Теги: Вятрович, Дубинский, Бужанский, Институт национальной памяти
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Комментариев (4)
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Гопак_и_Гамак    19.09.2019, 13:09
Оценка:  +3
Гопак_и_Гамак
Это место для Фарион! Иначе будет невесело.
T-REX2    19.09.2019, 13:07
Оценка:  -1
T-REX2
нормуль
ВосставшийИзБана    19.09.2019, 13:07
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А что это у него за шрам на лбу? Лоботомия?
Гопак_и_Гамак    19.09.2019, 13:11
Оценка:  +3
Гопак_и_Гамак
Пересадка гипоталамуса последователями Преображенского.
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