Дубинский предложил неожиданную замену Вятровичу

Скандальный нардеп предложил сделать Бужанского директором Института нацпамяти.

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Депутат от фракции “Слуга народа” предложил кандидатуру на пост директора Института национальной памяти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Неожиданно, но Дубинский предложил заменить Владимира Вятровича, которого уволили из этой должности вчера, на депутата-блогера Макса Бужанского.

Предлагаю сделать директором Института национальной памяти Макса Бужанского. Кто за? - написал Дубинский.

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Интересно, что пост прокомментировал и сам Бужанский. Он написал, что согласен с предложением Дубинского “50 на 50”.

При этом мнения комментаторов разделились. Некоторые поддержали кандидатуру Бужанского на пост директора Института национальной памяти. Вторая половина комментаторов заявила, что вместе с должностью Бужанскому надо “заказать учебник школьный по истории”.

...Я бы дополнил предложение Александра Дубинского заказом Максу Бужанскому школьного учебника истории! - написал пользователь Юрий Маслов.

Напомним, Кабмин уволил Вятровича. Интересно, что первым об увольнении Вятровича рассказал именно Бужанский.

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