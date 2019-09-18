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Кабмин уволил Вятровича

Комментариев: 14
Чиновник возглавлял институт национальной памяти с 2014 года.
Вятрович заявил, что "большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг"
Вятрович заявил, что "большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг"
facebook.com/komorabooks

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Кабинет министров Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Об этом сообщил депутат от “Слуги Народа“ Максим Бужанский в Facebook.

“Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович“, - написал Бужанский.

Историческая правда“ располагает публичным обращением Владимира Вьятровича.

Заявление Владимира Вьятровича в полном объеме:

“Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет.

“Если до отказа наполнишь бег минуты усилиями дум, энергией действий“ - давал мне пример Сверстюк.

Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей. Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг:

- Украина свободна от тоталитарной символики

- Архивы КГБ открыты

- Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость

- Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась

- Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом

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Уверен, работа Института должна быть продолжена. Должны воплотиться начатые институциональные проекты - создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти.

Следует продолжать работу по популяризации истории - это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее. Я получил заверения от премьер-министра, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной  памяти, будут продолжены формат и направления работы.

Спасибо всем, кто был рядом на протяжении пяти лет. Мы сделали много. Как сказал первый из реабилитированных по новому закону многолетний политзаключенный Иван Мирон: “Украина становится Украиной“, - говорится в заявлении Владимира Вьятровича.

Стоит отметить, Владимир Вятрович был назначен директором УИНП 25 марта 2014.

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В 2008-2010 годах он возглавлял Архив СБУ и рассекречивал бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета. Автор и соавтор четырнадцати книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Преподавал в Украинском католическом университете и Киево-Могилянской академии, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала “Тюрьма на Лонцкого“.

В 2015 году Украинский институт национальной памяти совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как Декомунизационное законодательство.

Как сообщалось 19 августа, Вятрович рассказал про примирение внуков ветеранов УПА и Красной армии.

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Теги: институт национальной памяти, Вятрович
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Комментариев (14)
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farfalle    18.09.2019, 14:44
Оценка:  0
farfalle
Думаю, из окна скоро выпадет...
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 14:40
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Да что же это делается то?! Кличко убрали, Порошенко убрали, Супрун убрали... Теперь и этого! Скоро и похохотать не над кем будет! Куда страна катится?!
ВосставшийИзБана    18.09.2019, 14:47
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Будет над кем. Но будет нельзя.
Хулиганка*    18.09.2019, 14:34
Оценка:  +2
Хулиганка*
ну и ряху нажрал, бандеровская рожа на наших харчах
alex-zol    18.09.2019, 14:28
Оценка:  +2
alex-zol
пшел вон, псина!!!!!
WTF2wtf    18.09.2019, 14:33
Оценка:  -3
WTF2wtf
в Донецке он жестко крепил, Алекс?
Коляка    18.09.2019, 14:20
Оценка:  +3
Коляка
Ну наконец то
T-REX2    18.09.2019, 14:19
Оценка:  +5
T-REX2
Его еще подлечить в Павлова нужно
Коляка    18.09.2019, 14:26
Оценка:  +4
Коляка
краще пинка дать
Krotol2    18.09.2019, 14:09
Оценка:  +4
Krotol2
Господи радость то какая.Остаточне прощавай-маразматик
Кайдаш    18.09.2019, 13:56
Оценка:  -9
Кайдаш
ЗЕ сдаёт потихоньку неньку Путе (((
WTF2wtf    18.09.2019, 13:59
Оценка:  +4
WTF2wtf
Вятрович этот реально неадекват.
Я думал его первым уволят ...
МаюРацию    18.09.2019, 14:05
Оценка:  +3
МаюРацию
Тоже переобуваешься, падла?
WTF2wtf    18.09.2019, 14:32
Оценка:  -5
WTF2wtf
Быдляк упоротый,
просто нах пшел ... лепит оно мне свои фантазии
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