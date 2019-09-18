Кабмин уволил Вятровича

Чиновник возглавлял институт национальной памяти с 2014 года.

Вятрович заявил, что "большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг" facebook.com/komorabooks

Читай также: В Украине ответили на расследование Польши о “геноциде“ ОУН-УПА

Кабинет министров Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Об этом сообщил депутат от “Слуги Народа“ Максим Бужанский в Facebook.

“Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович“, - написал Бужанский.

“Историческая правда“ располагает публичным обращением Владимира Вьятровича.

Заявление Владимира Вьятровича в полном объеме:

“Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет.

“Если до отказа наполнишь бег минуты усилиями дум, энергией действий“ - давал мне пример Сверстюк.

Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей. Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг:

- Украина свободна от тоталитарной символики

- Архивы КГБ открыты

- Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость

- Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась

- Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом

Читай также: Вятрович: Не прошло и 45 минут после присяги, как Зеленский нарушил Конституцию

Уверен, работа Института должна быть продолжена. Должны воплотиться начатые институциональные проекты - создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти.

Следует продолжать работу по популяризации истории - это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее. Я получил заверения от премьер-министра, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы.

Спасибо всем, кто был рядом на протяжении пяти лет. Мы сделали много. Как сказал первый из реабилитированных по новому закону многолетний политзаключенный Иван Мирон: “Украина становится Украиной“, - говорится в заявлении Владимира Вьятровича.

Стоит отметить, Владимир Вятрович был назначен директором УИНП 25 марта 2014.

Читай также: “Можно еще помогать РФ оружием“: Вятрович отреагировал на слова Разумкова о русском

В 2008-2010 годах он возглавлял Архив СБУ и рассекречивал бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета. Автор и соавтор четырнадцати книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Преподавал в Украинском католическом университете и Киево-Могилянской академии, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала “Тюрьма на Лонцкого“.

В 2015 году Украинский институт национальной памяти совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как Декомунизационное законодательство.

Как сообщалось 19 августа, Вятрович рассказал про примирение внуков ветеранов УПА и Красной армии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram