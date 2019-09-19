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“Слуга народа” Бужанский заявил, что Вятрович легализовал нацизм

Комментариев: 13
Нардеп подытожил то, что удалось сделать Вятровичу на должности.
Вятровича обвинили в легализации нацизма
Вятровича обвинили в легализации нацизма
facebook.com/volodymyr.viatrovych

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Скандальный депутат от пропрезидентской партии "Слуги народа" Макс Бужанский заявил, что Владимир Вятрович, который до вчерашнего дня занимал должность главы Украинского института национальной памяти (УИНП), "легализовал нацизм".

Все “заслуги” Вятровича на этой должности Бужанский написал на своей странице в Facebook.

Коротко об успехах Вятровича.

Что удалось:

  • Легализовать нацизм;
  • Оказать бесценную поддержку избирательной кампании партии “За життя”;
  • Максимально ухудшить отношения с Польшей;
  • Оболванить уйму народа.

Что не удалось:

  • Сделать УНР, Петлюру, Скоропадского, хоть сколько-нибудь интересными для граждан. Популяризировать их, привлечь к ним внимание и интерес.
  • Дотянуться до 130 бюджетных миллионов,

написал нардеп.

Кроме того, в списке заслуг Вятровича нет пункта о декоммунизации. По словам Бужанского, это не является заслугой экс-чиновника и декоммунизация в голове каждого человека уже давно произошла.

У каждого приличного человека она произошла в конце восьмидесятых, а в 21 веке, довести пенсионеров до тотальной нищеты, а потом попрекать их ностальгией к чему то, это не декоммунизация. Это депенсионеродизация, - добавил он.

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Напомним, Кабмин уволил Вятровича. Кабинет министров Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Чиновник возглавлял институт национальной памяти с 2014 года.

 

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Теги: Бужанский, Вятрович, нацизм, успехи
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Комментариев (13)
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ВосставшийИзБана    19.09.2019, 12:04
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Вата опять беснуется.
asfd0    19.09.2019, 12:01
Оценка:  +1
asfd0
Большая потеря для порохоботов уход этого утырка ))
ВосставшийИзБана    19.09.2019, 11:56
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Бужанский - это тот, что жену избивает?
ВосставшийИзБана    19.09.2019, 11:49
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Голословные утверждения и клевета. А за клевету отвечать надо. Неприкосновенность сняли - надо подавать в суд.
Woodbrother    19.09.2019, 11:48
Оценка:  -5
Woodbrother
Нардепа от партии ЗЕ-лохов Бужанского надо отправить на обследование в психиатрическую клинику, и по результатам обследования госпитализировать на принудительное лечение .
T-REX2    19.09.2019, 11:50
Оценка:  +2
T-REX2
Тебя из Павлова Уляна выпустила,или сам сбежал?
T-REX2    19.09.2019, 11:40
Оценка:  +5
T-REX2
Смотрю на фото-гарний поліцай вийшов би
Woodbrother    19.09.2019, 11:48
Оценка:  -5
Woodbrother
Зачем вы притащили на работу семейный альбом ?
tetyalissa    19.09.2019, 11:50
Оценка:  +3
tetyalissa
Так его дедушка полицаем был,повесили в 1946 году. А внучёк- то засранец !!
tetyalissa    19.09.2019, 11:59
Оценка:  +1
tetyalissa
/////////////////////// Это о Вятровиче ! /////////////////
T-REX2    19.09.2019, 11:38
Оценка:  +4
T-REX2
Ну вот,все верно сказал
alex-zol    19.09.2019, 11:38
Оценка:  +2
alex-zol
на зону, черта!!!
ВосставшийИзБана    19.09.2019, 12:04
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Бужанского?
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