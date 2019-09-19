“Слуга народа” Бужанский заявил, что Вятрович легализовал нацизм

Нардеп подытожил то, что удалось сделать Вятровичу на должности.

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Скандальный депутат от пропрезидентской партии "Слуги народа" Макс Бужанский заявил, что Владимир Вятрович, который до вчерашнего дня занимал должность главы Украинского института национальной памяти (УИНП), "легализовал нацизм".

Все “заслуги” Вятровича на этой должности Бужанский написал на своей странице в Facebook.

Коротко об успехах Вятровича. Что удалось: Легализовать нацизм;

Оказать бесценную поддержку избирательной кампании партии “За життя”;

Максимально ухудшить отношения с Польшей;

Оболванить уйму народа. Что не удалось: Сделать УНР, Петлюру, Скоропадского, хоть сколько-нибудь интересными для граждан. Популяризировать их, привлечь к ним внимание и интерес.

Дотянуться до 130 бюджетных миллионов, написал нардеп.

Кроме того, в списке заслуг Вятровича нет пункта о декоммунизации. По словам Бужанского, это не является заслугой экс-чиновника и декоммунизация в голове каждого человека уже давно произошла.

У каждого приличного человека она произошла в конце восьмидесятых, а в 21 веке, довести пенсионеров до тотальной нищеты, а потом попрекать их ностальгией к чему то, это не декоммунизация. Это депенсионеродизация, - добавил он.

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Напомним, Кабмин уволил Вятровича. Кабинет министров Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Чиновник возглавлял институт национальной памяти с 2014 года.

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