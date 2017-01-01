Президент назначил нового главу Винницкой ОГА

Область возглавил бывший вице-мер Винницы.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Винницкой областной государственной администрации.

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Указом №705/2019 от 18 сентября с должности главы администрации был уволен Валерий Коровий. Как сказано в указе, “в связи с завершением срока полномочий президента Украины“.

Следующим указом №706/2019 от 18 сентября на эту должность назначен Владислав Скальский, который ранее занимал пост заместителя городского головы Винницы.

Напомним, Зеленский назначил главой Николаевской ОГА бывшего налоговика из Киева.

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