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Парламент утвердил Сенниченко главой Фонда госимущества

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Предложенная правительством кандидатура собрала 238 депутатских голосов.
Новый глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко
Новый глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко
fakty.com.ua

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Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Сенниченко, предложенного Кабинетом Министров на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Как сообщает официальный вэб-портал парламента, в его поддержку проголосовали 238 народных депутатов.

Сенниченко до недавнего времени работал в Фонде “Евразия“, был директором по недвижимости и инфраструктуре в “Укрпоште“, а до этого - генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине, пишет “Интерфакс-Украина“.

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В его послужном списке также должность директора украинского бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), работа в парламенте и офисе премьер-министра, а также должность главного экономиста Нацбанка Украины и проект-координатора Sumitomo.

Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов “ProZorro.Продажи“.

Напомним, кандидатуру Сенниченка на пост главы ФГИУ Кабмин предложил вчера.

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Теги: Фонд госимущества Украины, Верховная Рада
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