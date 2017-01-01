Кабмин назначил несколько замминистров и нового главу Фонда госимущества

В то же время должностей лишились три замминистра и два других топ-чиновника.

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В среду, 18 сентября, Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений по различным министерствам и ведомствам. Об этом сообщает официальный интернет-портал правительства.

В частности, на утверждение в Верховную Раду подана кандидатура Сенниченко Дмитрия Владимировича, который должен занять пост Председателя Фонда государственного имущества Украины.

В несколько министерств назначены заместители министров:

в Министерстве инфраструктуры - Форсюк Наталья Валерьевна (заместитель Министра) и Клитина Александра Петровна (заместитель Министра по вопросам европейской интеграции);

в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Николайчук Сергей Анатольевич (заместитель Министра);

в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Ильяшенко Алексей Владимирович (заместитель Министра по вопросам европейской интеграции);

в Министерстве юстиции - Горовец Евгений Николаевич (первый заместитель Министра), Банчук Александр Анатольевич (заместитель Министра), Онищук Ольга Николаевна (заместитель Министра по вопросам государственной регистрации) и Лещина Иван Юрьевич (заместитель Министра - Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека).

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Кроме того, Кабмин провел ряд увольнений. В частности, из Министерства экологии и природных ресурсов уволены заместители Министра Вакараш Виктор Михайлович и Полуйко Василий Юлианович. Из Министерства инфраструктуры - заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Довгань Виктор Николаевич.

Из Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в связи с достижением пенсионного возраста уволен первый зампредседателя Насвет Олег Илиодорович. Из Украинского Института национальной памяти по соглашению сторон уволен его председатель Вятрович Владимир Михайлович.

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Наконец, решением правительства временным исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Центрэнерго» назначен Потапенко Владимир Иванович.

Напомним, Вятрович прокомментировал свою отставку и новый бюджет института. Он также заверил, что слухи о бюджете в 2-3 раза больше - фейк.

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