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В Каменском из-под асфальта забил "фонтан"

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Напором воды раскололо асфальт.
Пешеходы чудом не пострадали
Пешеходы чудом не пострадали
скриншот видео

В городе Каменское Днепропетровской области из-под асфальта забил “гейзер“ высотой с 5-этажный дом.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Напор воды был настолько мощным, что расколол асфальт, его куски разлетелись по улице. Отмечается, что пешеходы чудом не пострадали. Все соседние улицы залило водой. Выяснилось, что коммунальные службы как раз проводили испытание сетей перед отопительным сезоном.

Как сообщалось 15 августа, канализационный фонтан забил на улице российского Екатеринбурга.

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Теги: коммунальщики, водопровод, авария, фонтан
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Комментариев (1)
T-REX2    20.09.2019, 11:33
Оценка:  0
T-REX2
Исландия,мы все ближе к эвропэ
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