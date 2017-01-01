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Бывший замглавы Госохраны Зе возглавил Аппарат ВР

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Вопрос рассматривался по предложению Разумкова без обсуждения.
Штучный ране работал в Госохраны
Штучный ране работал в Госохраны
Институт Управления госохраны КНУ/Facebook

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Вячеслав Штучный стал главой Аппарата ВР. Его кандидатуру предложил спикер Дмитрий Разумков, вопрос рассматривали без обсуждения.

“За“ проголосовали 340 депутатов. Ранее Штучный стал по указу президента Владимира Зеленского первым замначальника Управления госохраны.

Штучный - кандидат юридических наук. В 1997 году окончил Национальную академию внутренних дел, в 2015 году - Дипломатическую академию при МИД Украины.

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Заслуженный юрист Украины. До назначения работал директором Института Управления госохраны КНУ им. Тараса Шевченко.

Ранее сообщалось, что 44 "Слуги" заблокировали расследование дел против депутатов.

 

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Теги: Рада, Аппарат ВР, депутаты, Разумков, Штучный, Зеленский
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