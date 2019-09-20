“А Вы кто такая?”: Тищенко снова оконфузился и сбежал от журналистки

“Слуга народа” напрочь отказывается общаться с журналистами.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Николай Тищенко снова отличился хамским отношением к журналистке, которая подошла взять у него комментарий.

Видео этого случая опубликовало Радио Свобода на своей странице в Twitter.

Журналистка спросила Николая Тищенко и его коллегу Артема Культенко, кто сегодня возглавляет Минздрав. Интересно, но “слуги” так и не ответили, хотя именно они назначали новый состав Кабмина.

Попейте водички, вам полезно, - сказал Тищенко.

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Его коллега Культенко отметил, что “с радостью ответил бы на все вопросы, но не понимает, зачем их задают”.

Тогда журналистка объяснила: ходят слухи о том, что “слуги народа” не читают законопроекты, за которые голосуют. Вот она и проверяет.

А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена? - возмутился Тищенко и ушел.

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 19 вересня 2019 р.

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Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку. В первый день работы Новой Рады нардеп Тищенко оконфузился.

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