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“А Вы кто такая?”: Тищенко снова оконфузился и сбежал от журналистки

Комментариев: 1
“Слуга народа” напрочь отказывается общаться с журналистами.
Тищенко снова убежал от журналистки
Тищенко снова убежал от журналистки
facebook.com/NikolayTishenko

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Николай Тищенко снова отличился хамским отношением к журналистке, которая подошла взять у него комментарий. 

Видео этого случая опубликовало Радио Свобода на своей странице в Twitter.

Журналистка спросила Николая Тищенко и его коллегу Артема Культенко, кто сегодня возглавляет Минздрав. Интересно, но “слуги” так и не ответили, хотя именно они назначали новый состав Кабмина.

Попейте водички, вам полезно, - сказал Тищенко.

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Его коллега Культенко отметил, что “с радостью ответил бы на все вопросы, но не понимает, зачем их задают”.

Тогда журналистка объяснила: ходят слухи о том, что “слуги народа” не читают законопроекты, за которые голосуют. Вот она и проверяет.

А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена? - возмутился Тищенко и ушел.

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Напомним, Тищенко не ответил на вопрос об Иловайском котле и обиделся на журналистку. В первый день работы Новой Рады нардеп Тищенко оконфузился.

 

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Теги: Тищенко, Культенко, политика, скандал
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Комментариев (1)
КимЧенПых    20.09.2019, 10:40
Оценка:  0
КимЧенПых
Короче Тищенко - новый любимчик журнализдов.
Он всё время шёл по сценарию в разных говношоу, а тут сценарий почитать не дали.
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