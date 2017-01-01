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В харьковском ВУЗе разоблачили схему взяточников

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Деньги вымогали у студентов-иностранцев.
В харьковском ВУЗе разоблачили схему взяточников
© ssu.gov.ua
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  • Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения
  • Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения
  • Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения
В харьковском ВУЗе разоблачили схему взяточников
Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения
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Директора центра по работе с иностранными студентами одного из ведущих харьковских вузов разоблачили в получении систематических взяток от студентов-иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, от студентки четвертого курса из североафриканской страны, у которой была академическая задолженность, чиновник требовал 1 тыс. долларов “за решение вопроса“. Для получения взятки он привлек посредника - гражданина страны Ближнего Востока.

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Сотрудники СБУ задокументировали получение директором первой половины взятки. После получения второго “транша“ в размере 500 долларов, его задержали в рабочем кабинете.

“Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2“, - отметили в СБУ.

Как сообщалось, в феврале ректор бердянского ВУЗа был арестован за взятку МОН.

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Теги: ВУЗ, взятка, коррупция
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