В харьковском ВУЗе разоблачили схему взяточников

Деньги вымогали у студентов-иностранцев.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения

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Директора центра по работе с иностранными студентами одного из ведущих харьковских вузов разоблачили в получении систематических взяток от студентов-иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, от студентки четвертого курса из североафриканской страны, у которой была академическая задолженность, чиновник требовал 1 тыс. долларов “за решение вопроса“. Для получения взятки он привлек посредника - гражданина страны Ближнего Востока.

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Сотрудники СБУ задокументировали получение директором первой половины взятки. После получения второго “транша“ в размере 500 долларов, его задержали в рабочем кабинете.

“Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2“, - отметили в СБУ.

Как сообщалось, в феврале ректор бердянского ВУЗа был арестован за взятку МОН.

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