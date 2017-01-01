Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ректор бердянского ВУЗа арестован за взятку МОН

Комментариев: 0
Ректору грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Ректор бердянского вуза находится под круглосуточным домашним арестом
Ректор бердянского вуза находится под круглосуточным домашним арестом
depositphotos.com

В городе Бердянск Запорожской области ректор одного из вузов дал заместителю Министра образования и науки 10 тысяч долларов для получения аккредитации. Детективы НАБУ завершили досудебное расследование этого дела.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Читай также: ВУЗ в Кропивницком пытается отчислить 850 студентов-иностранцев

Следствие было начато в 2016 году из-за сообщения заместителя министра образования и науки. Он сообщил правоохранителям о попытке дачи взятки за решение вопроса о положительном заключении по аккредитации и избежании проверки вуза.

Обвинительный акт по ч. 4 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) утвердил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ее направили в суд.

Сейчас ректору бердянского вуза выбрали круглосуточный домашний арест, также арестовали его имущество. Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Читай также: Гриневич рассказала о новшествах в образовании в 2019 году

Также рассматривается вопрос о штрафе вуза, в интересах которого действовал арестованный ректор. Учебное заведение может быть оштрафовано на сумму до 850 тыс. грн.

Как сообщалось 7 февраля, в Одессе начальник вокзала задержан за взятки.

Поделись:
Теги: НАБУ, взятка, ректор, бердянск, ВУЗ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь