Ректор бердянского ВУЗа арестован за взятку МОН

Ректору грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В городе Бердянск Запорожской области ректор одного из вузов дал заместителю Министра образования и науки 10 тысяч долларов для получения аккредитации. Детективы НАБУ завершили досудебное расследование этого дела.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

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Следствие было начато в 2016 году из-за сообщения заместителя министра образования и науки. Он сообщил правоохранителям о попытке дачи взятки за решение вопроса о положительном заключении по аккредитации и избежании проверки вуза.

Обвинительный акт по ч. 4 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) утвердил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ее направили в суд.

Сейчас ректору бердянского вуза выбрали круглосуточный домашний арест, также арестовали его имущество. Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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Также рассматривается вопрос о штрафе вуза, в интересах которого действовал арестованный ректор. Учебное заведение может быть оштрафовано на сумму до 850 тыс. грн.

Как сообщалось 7 февраля, в Одессе начальник вокзала задержан за взятки.