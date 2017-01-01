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Стала известна дата встречи Зеленского и Трампа

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О запланированной встрече рассказали в Офисе Президента.
Встреча запланирована в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН
Встреча запланирована в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН
коллаж фото

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН запланирована на 25 сентября.

Об этом сообщает УНН со сылкой на Офис президента.

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“Встреча Президента Украины и президента Соединенных Штатов Америки запланирована на 25 сентября”, — подтвердили в ОП.

Также в начале следующей недели должны появиться анонсы других встреч Зеленского в рамках визита в США.

Как сообщалось 20 сентября, в США разгорается скандал с разведкой из-за звонка Трампа Зеленскому.

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Теги: Зеленский, Трамп, Генасамблея ООН, США
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