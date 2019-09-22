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СБУ нашла схрон боеприпасов "всевеликого войска Донского" из ОРДЛО

Комментариев: 3
Боеприпасы нашли под кучей мусора при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье.
Боеприпасы спрятали перед отходом
Боеприпасы спрятали перед отходом
пресс-служба Нацполиции

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Полицейские Лисичанского отдела и сотрудники СБУ обнаружили ящик с боеприпасами на территории бывшей дислокации незаконного вооруженного формирования "всевеликое войско Донское" самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает управление Нацполиции Луганской области в воскресенье, 22 сентября.

Отмечается, что боеприпасы нашли под кучей мусора при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье.

СБУ обнаружила схрон
СБУ обнаружила схрон "ЛНР"
пресс-служба Нацполиции

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Следователями и экспертами с места происшествия изъяты два гранатомета, минометную мину 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, тридцать подрывников мины МП255, шесть гранат, четыре запали и около 1500 патронов различного калибра, – говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца боеприпасов.

Ранее в Крыму на дереве нашли бомбу времен Второй мировой войны.

 

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Теги: оружие, фото, полиция, боеприпасы, Луганская область, гранатомет, граната, сепаратисты, ЛНР, тайник
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Комментариев (3)
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Кайдаш    22.09.2019, 12:44
Оценка:  0
Кайдаш
"Всевеликое войско донское" - йа плакалъ... Дюжина ряженых клоунов
haarp    22.09.2019, 12:50
Оценка:  0
haarp
Ну типа галицаев с фекальными шествиями и с нацистскими крестами .
bertal    22.09.2019, 12:09
Оценка:  +1
bertal
Самим не смешно, такую куйню писать? С таким же успехом єто может біть схрон ВСУ, придурки
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