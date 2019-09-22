СБУ нашла схрон боеприпасов "всевеликого войска Донского" из ОРДЛО

Боеприпасы нашли под кучей мусора при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье.

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Полицейские Лисичанского отдела и сотрудники СБУ обнаружили ящик с боеприпасами на территории бывшей дислокации незаконного вооруженного формирования "всевеликое войско Донское" самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает управление Нацполиции Луганской области в воскресенье, 22 сентября.

Отмечается, что боеприпасы нашли под кучей мусора при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье.

СБУ обнаружила схрон "ЛНР" пресс-служба Нацполиции

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Следователями и экспертами с места происшествия изъяты два гранатомета, минометную мину 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, тридцать подрывников мины МП255, шесть гранат, четыре запали и около 1500 патронов различного калибра, – говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца боеприпасов.

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