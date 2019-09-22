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"Эти мальчики - не первые пытаются "запроторить" меня" - Порошенко

Комментариев: 12
Пятый президент уверен, что Зе!команде не удастся посадить его за решетку.
Порошенко обещает бороться, если его попытаются посадить
Порошенко обещает бороться, если его попытаются посадить
president.gov.ua

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Отвечая на вопрос, готов ли он сесть в тюрьму, экс-президент Петр Порошенко заверил, что он ничего не боится. Об этом он заявил “5 каналу“.

“Я никого и ничего не боюсь. Я много лет в оппозиции, и эти мальчики - не первые, кто хотел запроторить Порошенко. Вы очень хорошо помните и 2003, и 2004 год, и когда на канал были наезды, и в 2007, и в 2008, и в 2012-13 годах. Ничего у них не выйдет“, - подчеркнул бывший президент.

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И второе - это будет удар в первую очередь не по Порошенко, уверен он. “Это будет удар по украинской власти и по государству Украина по поводу возвращения политических преследований. Если это будет их выбор - поборемся“, - отметил политик. 

Он добавил, что есть много механизмов защиты, не исключая и протесты. В то же время Порошенко подчеркивает, что никакого третьего Майдана или путча во время войны организовывать не собирается, так как Украина как государство может этого не пережить.

 

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Теги: Порошенко, Зеленский, репрессии, расследование
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Комментариев (12)
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Брюква_и_Клюква    22.09.2019, 18:50
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Если суд докажет вину Петрухи, его безусловно нужно надолго посадить. Это стало бы хорошим прецедентом - ведь в недалеком будущем нам придется садить еще одного экс-президента.
Letohradek    22.09.2019, 18:53
Оценка:  -3
Letohradek
Поражает твое единение с ватоголовой мразотой!
Брюква_и_Клюква    22.09.2019, 18:56
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
У Вас, товарищ, странное мировоззрение. Если суд признает Петю вором, назовите мне хоть одну причину, по которой я должен его поддерживать? Я не люблю воров любого пола, национальности и цвета.
Voland1818    22.09.2019, 18:38
Оценка:  0
Voland1818
Как много про пидра шоколадного сегодня, чует хряк что пистец подбирается ))))))
Антибес    22.09.2019, 18:31
Оценка:  0
Антибес
Тебя,маньяк и убийца,не"запроторювати" ;надо,а просто сделать пару-тройку новых отверстий в твоём кабаньем черепе.
Carelessangel    22.09.2019, 18:14
Оценка:  +2
Carelessangel
П И Д О Р тут не зе тебе хочет посадить а народ Украины!
Letohradek    22.09.2019, 18:30
Оценка:  -5
Letohradek
И ты, ссученная гнида, смеешь называть себя народом? )) Уебок, обломаете зубы на Петре Алексеевиче!
Voland1818    22.09.2019, 18:40
Оценка:  0
Voland1818
Ты чмошное уепище народ что ли? Ушлепок с сотней аккаунтов ))) Лижи Пэде глубже , тщательно, а то нге оценит твой хозяин и не подаст копеечку на пропитание ))))
kapablankas    22.09.2019, 18:03
Оценка:  0
kapablankas
СВЕТЛЕЙШИЙ
а почему хатынка в Козине построена с нарушением водного Кодекса ???
Брюква_и_Клюква    22.09.2019, 18:45
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Там все хатынки построены с нарушениями, особенно на дамбе, где дачка Ющенка и блаженного отца Онуфрия.
bugrov3    22.09.2019, 17:58
Оценка:  +7
bugrov3
какой третий майдан, свинья - кому ты нах нужно, истото.
Letohradek    22.09.2019, 18:31
Оценка:  -5
Letohradek
Ватная свинья, а ты кому ножно? Ты есть лобковая вошь, не более!
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