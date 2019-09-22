"Эти мальчики - не первые пытаются "запроторить" меня" - Порошенко

Пятый президент уверен, что Зе!команде не удастся посадить его за решетку.

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Отвечая на вопрос, готов ли он сесть в тюрьму, экс-президент Петр Порошенко заверил, что он ничего не боится. Об этом он заявил “5 каналу“.

“Я никого и ничего не боюсь. Я много лет в оппозиции, и эти мальчики - не первые, кто хотел запроторить Порошенко. Вы очень хорошо помните и 2003, и 2004 год, и когда на канал были наезды, и в 2007, и в 2008, и в 2012-13 годах. Ничего у них не выйдет“, - подчеркнул бывший президент.

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И второе - это будет удар в первую очередь не по Порошенко, уверен он. “Это будет удар по украинской власти и по государству Украина по поводу возвращения политических преследований. Если это будет их выбор - поборемся“, - отметил политик.

Он добавил, что есть много механизмов защиты, не исключая и протесты. В то же время Порошенко подчеркивает, что никакого третьего Майдана или путча во время войны организовывать не собирается, так как Украина как государство может этого не пережить.

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