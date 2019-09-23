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В Киеве "борцы с коррупцией" устроили стрельбу по спецназу

Комментариев: 1
Инцидент произошел возле ресторана "Форест".
В Киеве "борцы с коррупцией" устроили стрельбу по спецназу
© facebook.com/KyivOperativ
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В Киеве "борцы с коррупцией" устроили стрельбу по спецназу
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В Киеве в воскресенье, 22 сентября, “члены комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью“ стреляли по спецназовцам.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный“.

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Инцидент произошел в 21:45 возле ресторана “Форест“. Правоохранители в лесу увидели странно припаркованную машину марки Lada с номерами 35273CA. Рядом с авто находились четыре человека.

“Не успели полицейские остановиться, как по ним открыли огонь. После чего все начали бежать. Трех человек задержали, а четвертому удалось скрыться. К счастью, никто не пострадал“, - говорится в сообщении.

По городу Киеву введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию четвертого мужчины.

Все задержанные имеют удостоверение ВОО “СООУ “Народный совет“ комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Одного из них уже ловили за квартирную кражу. Во время осмотра автомобиля, было найдено неизвестное вещество зеленого цвета растительного происхождения.

 

Как сообщалось 21 сентября, в Харькове мужчина из ревности к жене стрелял в своего соперника, поджег два дома и автомобиль, после чего попытался покончить с собой.

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Теги: стрельба, Киев
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Комментариев (1)
П    23.09.2019, 09:26
Оценка:  +1
П
Красиво так лежат, тихонько.
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