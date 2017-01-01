В "ЛНР" авария на шахте: один погибший

В городе Ровеньки в результате обрушения горной массы в шахте был смертельно травмирован горняк.

Тело погибшего уже доставлено на поверхность АР

Бригадир участка погиб на шахте в самопровозглашенной “Луганской народной республике“ в результате обрушения породы, сообщили в пресс-службе “МЧС ЛНР“.

Двадцать второго сентября в городе Ровеньки на шахте имени Космонавтов в результате обрушения горной массы был смертельно травмирован бригадир участка, - говорится в сообщении.

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Тело погибшего уже доставлено на поверхность. В операции были задействованы около 30 спасателей и пять единиц техники.

Напомним, на шахте в Донецкой области погиб горняк. Внезапный выброс угольно-газовой смеси на шахте вызвал обвал, которым завалило шахтера.

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