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В "ЛНР" авария на шахте: один погибший

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В городе Ровеньки в результате обрушения горной массы в шахте был смертельно травмирован горняк.
Тело погибшего уже доставлено на поверхность
Тело погибшего уже доставлено на поверхность
АР

Бригадир участка погиб на шахте в самопровозглашенной “Луганской народной республике“ в результате обрушения породы, сообщили в пресс-службе “МЧС ЛНР“.

Двадцать второго сентября в городе Ровеньки на шахте имени Космонавтов в результате обрушения горной массы был смертельно травмирован бригадир участка, - говорится в сообщении.

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Тело погибшего уже доставлено на поверхность. В операции были задействованы около 30 спасателей и пять единиц техники.

Напомним, на шахте в Донецкой области погиб горняк. Внезапный выброс угольно-газовой смеси на шахте вызвал обвал, которым завалило шахтера.

 

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Теги: Шахтер, смерть, шахта, горняки, ЛНР, ЛНР новости
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