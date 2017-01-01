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Стали известны подробности аварии на шахте Лесная

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По предварительным данным, горняки не должны были находиться в той части шахты, где произошел обвал кровли.
Точную причину аварии на шахте установит специальная комиссия
Точную причину аварии на шахте установит специальная комиссия
president.gov.ua

Заместитель министра энергетики Анатолий Корзун рассказал новые подробности аварии на шахте “Лесная“ во Львовской области.

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Корзун отметил, что предварительно обрушилась кровля, а “по паспорту данного участка рабочие не должны были находиться без соответствующих предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзора“.

Заместитель министра говорит, что это пока что всего лишь предварительные выводы о причинах обвала. Экспертная комиссия еще не сделала окончательный вывод.

Только, когда будут выводы экспертной комиссии, то смогут установить точную причину аварии и все обстоятельства.

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Напомним, во Львовской области в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Порода обрушилась на горизонте 242 м — под завалами оказались двое рабочих. 

Позже во Львовской области объявили траур из-за гибели шахтеров. Мэр Червонограда Андрей Заливский распорядился и объявил 29 мая Днем траура по погибшим шахтерам “Лесной“. Указано, что погибло два человека: Михаил Турко и Михаил Павлик.

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Теги: Львовская область, авария, шахта, горняки, Минэнерго
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