Стали известны подробности аварии на шахте Лесная
Заместитель министра энергетики Анатолий Корзун рассказал новые подробности аварии на шахте “Лесная“ во Львовской области.
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Заместитель министра говорит, что это пока что всего лишь предварительные выводы о причинах обвала. Экспертная комиссия еще не сделала окончательный вывод.
Только, когда будут выводы экспертной комиссии, то смогут установить точную причину аварии и все обстоятельства.
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Напомним, во Львовской области в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Порода обрушилась на горизонте 242 м — под завалами оказались двое рабочих.
Позже во Львовской области объявили траур из-за гибели шахтеров. Мэр Червонограда Андрей Заливский распорядился и объявил 29 мая Днем траура по погибшим шахтерам “Лесной“. Указано, что погибло два человека: Михаил Турко и Михаил Павлик.