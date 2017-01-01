Стали известны подробности аварии на шахте Лесная

По предварительным данным, горняки не должны были находиться в той части шахты, где произошел обвал кровли.

Заместитель министра энергетики Анатолий Корзун рассказал новые подробности аварии на шахте “Лесная“ во Львовской области.

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Корзун отметил, что предварительно обрушилась кровля, а “по паспорту данного участка рабочие не должны были находиться без соответствующих предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзора“.

Заместитель министра говорит, что это пока что всего лишь предварительные выводы о причинах обвала. Экспертная комиссия еще не сделала окончательный вывод.

Только, когда будут выводы экспертной комиссии, то смогут установить точную причину аварии и все обстоятельства.

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Напомним, во Львовской области в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Порода обрушилась на горизонте 242 м — под завалами оказались двое рабочих.

Позже во Львовской области объявили траур из-за гибели шахтеров. Мэр Червонограда Андрей Заливский распорядился и объявил 29 мая Днем траура по погибшим шахтерам “Лесной“. Указано, что погибло два человека: Михаил Турко и Михаил Павлик.