Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве будут судить ОПГ, годами державшую в рабстве сотню людей

Комментариев: 1
Людям обещали хорошую работу, но потом отбирали паспорта и мобильные телефоны и селили в барак, где в каждой комнате жили по 15-20 человек.
В Киеве будут судить ОПГ, годами державшую в рабстве сотню людей
© facebook/Киев Оперативный
Фото 1/5
  • Людей, которые пытались протестовать, жестко избивали
  • Людей, которые пытались протестовать, жестко избивали
  • Людей, которые пытались протестовать, жестко избивали
  • Людей, которые пытались протестовать, жестко избивали
  • Людей, которые пытались протестовать, жестко избивали
В Киеве будут судить ОПГ, годами державшую в рабстве сотню людей
Людей, которые пытались протестовать, жестко избивали
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве встанут перед судом 12 участников группировки, которая несколько лет удерживала в рабстве около сотни человек, принуждая их к тяжелому труду в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Читай также: Россиянин продавал украинцев в рабство

Предварительное расследование установило, что заказчиками «живого товара» оказалась семейная пара: гражданин Грузии и гражданка Украины - владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области.

Пара наняла специальных вербовщиков, которые в течение 2015-2018 годов подыскивали на вокзалах Киева, Одессы, Николаева и других городов людей, находящихся в уязвимом состоянии и не имеющих постоянного места жительства.

Пострадавшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников этих бараков. Людей, которые отказывались работать или пытались убежать, жестко били в присутствии других работников для недопущения таких инцидентов в дальнейшем.

Читай также: Российский бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына

Злоумышленники предлагали им работу под Киевом с зарплатой от 200 до 500 гривен в день, бесплатное жилье и питание. Вместо этого, завербованных людей доставляли в Одесскую область, где по приезду у них отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их поселяли в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях проживали до 15-20 человек, как мужчин, так и женщин.

Как сообщалось в июне, полиция Донецкой области заявила о разоблачении сети фальшивых "реабилитационных центров", которые под видом благотворительной организации незаконно удерживали алко- и наркозависимых людей и заставляли их выполнять тяжелую работу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: трудовое рабство, Одесская область, барак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 12:22
Оценка:  +2
Гопак_и_Гамак
Даже с ретушью по убранству одежде и коже видно что это цыганское отродье.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь