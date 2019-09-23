В Киеве будут судить ОПГ, годами державшую в рабстве сотню людей

Людям обещали хорошую работу, но потом отбирали паспорта и мобильные телефоны и селили в барак, где в каждой комнате жили по 15-20 человек.

В Киеве встанут перед судом 12 участников группировки, которая несколько лет удерживала в рабстве около сотни человек, принуждая их к тяжелому труду в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

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Предварительное расследование установило, что заказчиками «живого товара» оказалась семейная пара: гражданин Грузии и гражданка Украины - владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области.

Пара наняла специальных вербовщиков, которые в течение 2015-2018 годов подыскивали на вокзалах Киева, Одессы, Николаева и других городов людей, находящихся в уязвимом состоянии и не имеющих постоянного места жительства.

Пострадавшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников этих бараков. Людей, которые отказывались работать или пытались убежать, жестко били в присутствии других работников для недопущения таких инцидентов в дальнейшем.

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Злоумышленники предлагали им работу под Киевом с зарплатой от 200 до 500 гривен в день, бесплатное жилье и питание. Вместо этого, завербованных людей доставляли в Одесскую область, где по приезду у них отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их поселяли в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях проживали до 15-20 человек, как мужчин, так и женщин.

Как сообщалось в июне, полиция Донецкой области заявила о разоблачении сети фальшивых "реабилитационных центров", которые под видом благотворительной организации незаконно удерживали алко- и наркозависимых людей и заставляли их выполнять тяжелую работу.

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