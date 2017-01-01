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Премьер Гончарук решил стать видеоблогером и опубликовал первый выпуск

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Тематический блог "Чашка премьера" будет посвящен работе украинского правительства.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал вести видеоблог
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал вести видеоблог
Кадр из видео

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал вести видеоблог о деятельности правительства. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, где уже успел опубликовать первый выпуск влога.

Друзья, пока еще есть часок до конца этой сложной и насыщенной недели, хочу показать свой первый в жизни влог # ЧашкаПремьера, - подписал видео Гончарук.

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Премьер пообещал записывать небольшие ролики каждое воскресенье. В них он будет рассказывать, что произошло в украинской политике за неделю.

В первом влоге он напомнил, что Кабмин подал в Раду проект госбюджета на 2020 год. Гончарук объяснил, что документ подали с весенними расчетами своих предшественников, чтобы успеть в срок – до 15 сентября. Он не учитывает множество реформ, которые запланировало новое правительство.

До 2 ноября мы должны его доработать ко второму чтению. И за это время все необходимые изменения будут туда внесены. Надеюсь, в ноябре народные депутаты проголосуют за главный финансовый документ страны, - сказал премьер.

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Также Гончарук выделил главными темами прошедшей недели утверждение модели андбалдинга (разделения) НАК “Нафтогаз Украины“, запуск Министерства цифровой трансформации и назначение нового главы Фонда госимущества.

Напомним, бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко стала политическим комментатором на телевидении.

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Теги: Гончарук, видеоблог, премьер-министр
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