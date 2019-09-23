"Слуги народа" готовят "дискриминирующий работника" Трудовой кодекс

Новый Трудовой кодекс будет максимально либеральным для бизнеса, чтобы стимулировать создание рабочих мест.

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Парламентская фракция “Слуга народа“ готовится внести в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса, который может оказаться “слишком либеральным“ в отношении работодателей и частично будет “дискриминировать“ работников. Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, выступая на бизнес-форуме в Киеве, передает “Интерфакс-Украина“.

По ее словам, депутаты нового созыва Рады уже заблокировали прохождение проекта нового Трудового кодекса, принятого в первом чтении Радой предыдущего созыва. Это позволяет нынешним депутатам внести в парламент свой проект кодекса.

Я думаю, что в течение полутора-двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральным, возможно даже too much (слишком — ред.) либеральным для работодателя, — заявила Третьякова.

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По ее словам, подобная либерализация трудовых отношений должна стимулировать бизнесменов создавать в Украине новые рабочие места.

Но это означает, что мы будем немножко “наезжать“ на права и дискриминировать наемного работника, — добавила она.

Напомним, в новой Верховной Раде насчитали 17 прогульщиков – большинство из оппозиции.

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