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"Слуги народа" готовят "дискриминирующий работника" Трудовой кодекс

Комментариев: 5
Новый Трудовой кодекс будет максимально либеральным для бизнеса, чтобы стимулировать создание рабочих мест.
Слуги народа готовят новый КЗоТ для бизнеса
Слуги народа готовят новый КЗоТ для бизнеса
УНИАН

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Парламентская фракция “Слуга народа“ готовится внести в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса, который может оказаться “слишком либеральным“ в отношении работодателей и частично будет “дискриминировать“ работников. Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, выступая на бизнес-форуме в Киеве, передает “Интерфакс-Украина“.

По ее словам, депутаты нового созыва Рады уже заблокировали прохождение проекта нового Трудового кодекса, принятого в первом чтении Радой предыдущего созыва. Это позволяет нынешним депутатам внести в парламент свой проект кодекса.

Я думаю, что в течение полутора-двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральным, возможно даже too much (слишком — ред.) либеральным для работодателя, — заявила Третьякова.

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По ее словам, подобная либерализация трудовых отношений должна стимулировать бизнесменов создавать в Украине новые рабочие места.

Но это означает, что мы будем немножко “наезжать“ на права и дискриминировать наемного работника, — добавила она.

Напомним, в новой Верховной Раде насчитали 17 прогульщиков – большинство из оппозиции.

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Теги: Трудовой кодекс, Верховная Рада, Слуга народа
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Комментариев (5)
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dimasvetik    23.09.2019, 15:46
Оценка:  +3
dimasvetik
ну да, если ущемлят права работников + маленькая зарплата, тогда еще одна волна поедет работать в другую страну.
donizete    23.09.2019, 15:20
Оценка:  +1
donizete
Пока рано что-то говорить. Будет проект ТК в общем доступе, тогда и посудачим. А сейчас предположения и догадки.
Woodbrother    23.09.2019, 15:00
Оценка:  +2
Woodbrother
Обыдлячивание трудовых отношений - это так прекрасно. ЗЕ быдло будет довольно,
pirlo84    23.09.2019, 15:38
Оценка:  -2
pirlo84
Ну да, лучше же хорошо безработным сидеть, чем плохо работать. И откуда Вы такие бля беретесь.
Woodbrother    23.09.2019, 16:25
Оценка:  0
Woodbrother
Посидите безработным - узнаете, хорошо это или плохо.
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