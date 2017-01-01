Константина Жеваго вызвали в ГБР для допроса в качестве подозреваемого

Государственное бюро расследований ожидает Жеваго на допросе в пятницу 27 сентября.

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Народный депутат Верховной Рады предыдущего созыва и исполнительный директор горнорудной компании “Ferrexpo“ Константин Жеваго вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) для уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого. Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Украины.

Как указано в тексте опубликованной повестки, Жеваго должен явиться в офис ГБР на улице Петлюры в Киеве в пятницу, 27 сентября, в 11.00.

В пресс-службе ГБР пока не уточняют эту информацию.

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Для справки. Константин Жеваго по оценке “Forbes“ в 2015 году занимал 9-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием $0,735 млрд, в 2017 году - 4-е место с состоянием $ 1,2 млрд. Контролирует группу “Финансы и Кредит“ - одну из крупнейших ФПГ Украины. Народный депутат Украины с 1998 года, почётный президент ФК “Ворскла“.

Напомним, в ГБР заявили, что Парубий не является подозреваемым в уголовном деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

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