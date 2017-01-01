Парубий не является подозреваемым в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе - ГБР

В Бюро подчеркнули, что дело открыли на основании заявления Портнова, а не против Парубия.

В ГБР заявили, что пока ни в чем Парубия не подозревают rada.gov.ua

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Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий не является подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Государственного бюро расследований Анжелики Ивановой.

Действительно, есть уголовное производство, которое зарегистрировано на основании заявления Андрея Портнова. Но это не есть производство против Парубия, это производство зарегистрировано на основании заявления Портнова. В рамках досудебного расследования проверяются факты, изложенные в этом заявлении, - сказала она.

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По словам пресс-секретаря ГБР, в данный момент даже трудно прогнозировать, будет ли Парубий вообще вызван на допрос, поскольку в данный момент проверяется информация, изложенная в заявлении Портнова.

Напомним, сегодня Андрей Парубий заявил, что в ГБР против него открыли уголовное дело из-за событий 2 мая 2014 года в Одессе.

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