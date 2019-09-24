Конфликт на Донбассе не помеха для перехода на контрактную армию - Минобороны

Поскольку срочники всё равно не участвуют в боевых действиях, их значение для армии не столь критично.

Конфликт на Донбассе не помеха для перехода на контрактную армию Фотоархив Минобороны

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Украина может отказаться от призыва на срочную военную службу и полностью перейти на контрактную армию даже в условиях продолжающегося конфликта на Донбассе. Об этом заявил Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью украинской службе BBC.

Глава оборонного ведомства указал на тот факт, что солдаты-срочники всё равно никак не задействованы в Операции объединенных сил:

Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент - профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов, - заявил он.

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На прямой вопрос журналиста о том, возможен ли отказ от призыва в условиях военного конфликта, Загороднюк заявил следующее:

Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников.

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По словам министра, предварительный ответ на вопрос, когда возможен полный переход на контрактную армию, будет дан уже до конца года. Но окончательно на него можно будет ответить только в следующем году после детального анализа структуры ВСУ и ситуации с национальной безопасностью.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что переговоры с РФ о захваченных украинских катерах ведутся, но прогресса нет.

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