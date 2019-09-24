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Конфликт на Донбассе не помеха для перехода на контрактную армию - Минобороны

Комментариев: 2
Поскольку срочники всё равно не участвуют в боевых действиях, их значение для армии не столь критично.
Конфликт на Донбассе не помеха для перехода на контрактную армию
Конфликт на Донбассе не помеха для перехода на контрактную армию
Фотоархив Минобороны

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Украина может отказаться от призыва на срочную военную службу и полностью перейти на контрактную армию даже в условиях продолжающегося конфликта на Донбассе. Об этом заявил Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью украинской службе BBC.

Глава оборонного ведомства указал на тот факт, что солдаты-срочники всё равно никак не задействованы в Операции объединенных сил:

Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент - профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов, - заявил он.

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На прямой вопрос журналиста о том, возможен ли отказ от призыва в условиях военного конфликта, Загороднюк заявил следующее:

Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников.

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По словам министра, предварительный ответ на вопрос, когда возможен полный переход на контрактную армию, будет дан уже до конца года. Но окончательно на него можно будет ответить только в следующем году после детального анализа структуры ВСУ и ситуации с национальной безопасностью.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что переговоры с РФ о захваченных украинских катерах ведутся, но прогресса нет.

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Теги: Андрей Загороднюк, контрактная армия, срочная служба, конфликт на Донбассе
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Комментариев (3)
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Ponadyser    24.09.2019, 12:27
Оценка:  -5
Ponadyser
https://www.youtube.com/watch?v=C hYRVv-unnw
Ponadyser    24.09.2019, 12:28
Оценка:  -5
Ponadyser
Документальный фильм «Битва за Луганск»
Опубликовано: 24 сент. 2019 г.
WTF2wtf    24.09.2019, 12:36
Оценка:  +3
WTF2wtf
Пшел нах,
пистливый путиснкий бот ... стандартный бот оккупантов

Колорад=BitcoinCa sh=Eyyafyallayekyul=iseamaste r=Cowboychik=Туземун=Ponadyse r (и т.д.)
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