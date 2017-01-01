В списки на обмен РФ внесла исполнителей харьковского теракта 2015 г. - СМИ

Россия хочет освободить троих "харьковских партизан", обвиняемых в убийстве 4 человек.

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В списки для следующего обмена пленными между Украиной и РФ россияне включили трех исполнителей харьковского теракта 2015 года. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков, обвиняемые в закладке и подрыве взрывного устройства на пути следования “Марша достоинства“ 22 февраля 2015 года в Харькове, включены в российский список на следующий обмен пленными с Украиной.

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Среди четырех погибших во время теракта был также и 15-летний школьник Даниил Дидык, который с украинским флагом в руках возглавлял колонну. По мнению Цаплиенко, в этой связи возникает вопрос, допустимо ли отпускать виновных в харьковском теракте в обмен на пленных украинцев:

Почти триста наших пленных в России и на оккупированной территории. Их надо вытаскивать. Достаточно послушать рассказы о пытках тех, кто вернулся оттуда. Вопрос в том - какая цена. Что будут чувствовать родители Дани, когда убийц просто отпустят в Россию? - написал Цаплиенко.

Напомним, освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину ради освобождения всех пленных.

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