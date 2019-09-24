"Законы 16 января": ВАКС передал дело Ефремова Апелляционной палате

Апелляционная палата должна будет определить подсудность указанного дела о законах 16 января.

Теперь нужно будет определиться с подсудностью дела Ефремова УНИАН

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Высший антикоррупционный суд отказался рассматривать так называемое дело о диктаторских "законах 16 января", в которой фигурируют эксдепутаты Александр Ефремов, Александр Стоян и Сергей Гордиенко. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее решение было принято во время заседания суда во вторник. "Высший антикоррупционный суд решил передать обвинительный акт в Апелляционную палату для определения подсудности", - сказал он.

Адвокат пояснил, что судьи, принимая данное решение, руководствовались изменениями в закон о ВАКС, которые были приняты парламентом 18 сентября.

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"Дело было направлено в ВАКС ошибочно. 18 сентября ВР приняла закон, которым предусмотрено, что ВАКС рассматривает дела, которые расследовали детективы НАБУ", - пояснил Мельников. И добавил, что расследование по этому делу осуществляло не НАБУ, а Генеральная прокуратура.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд начал рассматривать дело Александра Ефремова.

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