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"Законы 16 января": ВАКС передал дело Ефремова Апелляционной палате

Комментариев: 2
Апелляционная палата должна будет определить подсудность указанного дела о законах 16 января.
Теперь нужно будет определиться с подсудностью дела Ефремова
Теперь нужно будет определиться с подсудностью дела Ефремова
УНИАН

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Высший антикоррупционный суд отказался рассматривать так называемое дело о диктаторских "законах 16 января", в которой фигурируют эксдепутаты Александр Ефремов, Александр Стоян и Сергей Гордиенко. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее решение было принято во время заседания суда во вторник. "Высший антикоррупционный суд решил передать обвинительный акт в Апелляционную палату для определения подсудности", - сказал он.

Адвокат пояснил, что судьи, принимая данное решение, руководствовались изменениями в закон о ВАКС, которые были приняты парламентом 18 сентября.

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"Дело было направлено в ВАКС ошибочно. 18 сентября ВР приняла закон, которым предусмотрено, что ВАКС рассматривает дела, которые расследовали детективы НАБУ", - пояснил Мельников. И добавил, что расследование по этому делу осуществляло не НАБУ, а Генеральная прокуратура.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд начал рассматривать дело Александра Ефремова.

 

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Теги: Ефремов, суд, дело, законы 16 января, ВАКС, Апелляционная палата
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Комментариев (2)
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Letohradek    24.09.2019, 15:32
Оценка:  -2
Letohradek
Эту ссученную гниду надо удавить на георгиевской ленте, за анти-украинскую деятельность!
T-REX2    24.09.2019, 16:19
Оценка:  -1
T-REX2
майдан головного мозга,последняя стадия
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