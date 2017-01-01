Известно, когда Украина переходит на зимнее время

В ночь на 27 октября украинцы перейдут на зимнее время.

Известно, когда переводят часы на зимнее время depositphotos.com

В ночь на 27 октября вся Украина переведет часы на один час назад. В эту ночь состоится переход на так называемое зимнее время.

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Соответствующее распоряжение уже подписал замглавы Министерства экономики − торговый представитель Тарас Качка. Об этом он сам сообщил на своем Facebook.

Тарас Качка напомни, что согласно постановлению Кабмина от 1996 года о порядке исчисления времени на территории Украины, 27 октября в 04:00 официально отменяется летнее время с переводом стрелки часов на один час назад. Фактически в эту ночь страна должна перейти на зимнее время.

Напомним, спасатели предупредили о заморозках в Украине. В северных областях Левобережной Украины ожидаются на поверхности почвы заморозки до -3 градусов.

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