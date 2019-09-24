ГБР расследует, как экс-жена Князева провезла через таможню 650 тыс. евро

Украинских таможенников подозревают в халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против таможенников, пропустивших через украинско-польскую границу автомобиль с незадекларированным 650 тыс. евро, которые везла бывшая супруга подавшего сегодня в отставку главы Нацполиции Сергея Князева. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как указано в сообщении, расследование началось по факту распространенной в СМИ информации:

Правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе “Hrebenne - Рава-Русская“. У них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 000 евро. До этого упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска, - указывают в ГБР.

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Действия сотрудников таможни, по вине которых через границу незаконно было перемещено 650 тыс. евро, квалифицируются как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. В случае признания вины таможенникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, в Польше экс-жену Князева подозревают в отмывании денег.

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