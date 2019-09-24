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ГБР расследует, как экс-жена Князева провезла через таможню 650 тыс. евро

Комментариев: 6
Украинских таможенников подозревают в халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против таможенников, пропустивших через украинско-польскую границу автомобиль с незадекларированным 650 тыс. евро, которые везла бывшая супруга подавшего сегодня в отставку главы Нацполиции Сергея Князева. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как указано в сообщении, расследование началось по факту распространенной в СМИ информации:

Правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе “Hrebenne - Рава-Русская“. У них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 000 евро. До этого упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска, - указывают в ГБР.

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Действия сотрудников таможни, по вине которых через границу незаконно было перемещено 650 тыс. евро, квалифицируются как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. В случае признания вины таможенникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, в Польше экс-жену Князева подозревают в отмывании денег.

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Теги: Сергей Князев, Польша, таможня, ГБР, халатность
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Комментариев (6)
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FPN    24.09.2019, 21:04
Оценка:  0
FPN
ЭТО КОРРУПЦИЯ,А НЕ ХАЛАТНОСТЬ!!!!!!!!!!!
bertal    24.09.2019, 20:21
Оценка:  -1
bertal
Дуры, карточки банковские для чего используют? И тут жаба задавила, менталитет
ThaiFever    24.09.2019, 20:51
Оценка:  +1
ThaiFever
по карточки в зарубежный банк такие суммы не переведешь , и к тому же сумму подтверждать надо откуда такая , а тут все просто черный нал , взял мешок со своими договорился а там не получилось
Светлана    24.09.2019, 20:19
Оценка:  +1
Светлана
И что теперь?Наши 650 000 евро осядут в кармане Польши?Веселая картина маслом(((
ThaiFever    24.09.2019, 20:52
Оценка:  0
ThaiFever
да , в таких случаях конфискат не отдается , причем во всех странах
ЗаУкраину    24.09.2019, 20:13
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Договорняк. Везде свои.
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