Коломойский показал свой офшорный договор с Шустером - СМИ

Договор подписан двумя офшорными компаниями, конечные бенефициары которых непонятны, но одна из компаний якобы принадлежит Коломойскому, а вторая - Шустеру.

Бизнесмен Игорь Коломойский предоставил свой "офшорный договор с Савиком Шустером". Об этом сообщает журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале во вторник, 24 сентября.

"Субъекты договора - две "оффшорки" Белиза, с непонятным конечным бенефициаром (подписанты - номинальные директора). Первая как бы Коломойского. Вторая как бы Шустера", - пишет журналистка.

"Имеет ли Игорь Коломойский отношение к LORIMER TRADING CORP? Напрямую, разумеется, нет. Речь, очевидно, о третьей стороне. К договору приложена платежка - с фирмы на фирму - в $2,6 млн. Подразумевается: стороной Коломойского за программы, произведенные компанией Шустера. С разницей в несколько дней", - отмечает Кошкина.

Совладелец студии 3S и партнер Савика Шустера Павел Елизаров в комментарии журналистке назвал Коломойского "преподавателем школы офшоров" и отметил, что не/причастность студии к компании REDWOOD CONSULTANTS LTD в данное время проверяют юристы.

"Потому что написать 3S.TV можно где и как угодно", - говорит он.

"Если у Коломойского есть претензии по этому контракту, мы встретимся в суде. Сейчас не хочу комментировать то дерьмо, которое он разбрасывает", - сказал Елизаров.

"Главный месседж: нас выкинули из эфира за две минуты до его начала. Мы это расцениваем как покушение на свободу слова. Своими действиями Коломойский показал, что может убрать из эфира - в угоду власти - даже такого известного ведущего как Савик Шустер. С этого момент все журналисты поняли, что они должны выполнять пожелания владельцев каналов. Мы считаем, что это преступление", - добавил он.

"Но все обсуждают почему-то не это, а кто, кому, как и куда платил", - подчекнул Елизаров. Он также подтвердил намерение судиться с Коломойским.

"Договоренность была, что мы поставляем им видео-продукт для эфира. Свою часть мы выполнили. Со слов Коломойского, он оплатил десять передач, так пусть оплатил оставшиеся - 52 из 56. Долг за них 54 883 660 грн", - заявил Елизаров.

Напомним, что ранее Коломойский поспорил с Шустером в прямом эфире. Бизнесмен обвинил ведущего в присвоении денег за 10 программ, которые Шустер не провел на телеканале 1+1.

Кто кому преподавал. Ссора Коломойского и Шустера

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet