"Украинский скандал" в США может иметь долгосрочные последствия для Украины

Несмотря на сугубо внутренний характер скандала в США, именно Украина может пострадать от него сильней всего.

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В краткосрочной перспективе скандал вокруг возможного давления президента США Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского не несет прямых угроз для Украины, но может иметь серьезные негативные последствия в долгосрочной перспективе. Об этом в интервью “Громадське“ сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По его мнению, Владимиру Зеленскому, как талантливому актеру, удастся сохранить лицо во время визита в США. Однако плохо то, что всё внимание американской общественности сфокусировано на этом скандале:

Американские СМИ видят Украину все больше как источник проблемы. И неважно, кто был Манафорт и в чем его обвиняют. Американцы считают, что проблемы начались с Украины. Теперь Байден для демократов. Происходящее как называется? Это украинский кризис, хотя при чем здесь Украина? — пояснил ситуацию украинский дипломат.

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По мнению Климкина, в сложившейся ситуации Украине нужно быть предельно открытой и транспарентной, чтобы как минимум не усугубить дело:

Это даже не ловушка, мы оказались под давлением, мы оказались между двух огней. Но как бы ни сложилась ситуация, нашей власти надо жить с Трампом и с этой командой определенное время. От США многое зависит и в нашей войне с Россией, это и экономические реформы и многое другое. Но понятно, что здесь надо пройти по лезвию, — резюмировал бывший министр.

Напомним, в США формально запущена процедура импичмента Трампа, которого подозревают в шантаже президента Украины Зеленского.

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