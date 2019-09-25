Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Украинский скандал" в США может иметь долгосрочные последствия для Украины

Комментариев: 2
Несмотря на сугубо внутренний характер скандала в США, именно Украина может пострадать от него сильней всего.
"Украинский скандал" Трампа несет долгосрочный негатив для Украины
"Украинский скандал" Трампа несет долгосрочный негатив для Украины
Фейсбук Белого Дома

Читай также: Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампа

В краткосрочной перспективе скандал вокруг возможного давления президента США Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского не несет прямых угроз для Украины, но может иметь серьезные негативные последствия в долгосрочной перспективе. Об этом в интервью “Громадське“ сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По его мнению, Владимиру Зеленскому, как талантливому актеру, удастся сохранить лицо во время визита в США. Однако плохо то, что всё внимание американской общественности сфокусировано на этом скандале:

Американские СМИ видят Украину все больше как источник проблемы. И неважно, кто был Манафорт и в чем его обвиняют. Американцы считают, что проблемы начались с Украины. Теперь Байден для демократов. Происходящее как называется? Это украинский кризис, хотя при чем здесь Украина? — пояснил ситуацию украинский дипломат.

Читай также: У Трампа хотели сорвать встречу с Зеленским

По мнению Климкина, в сложившейся ситуации Украине нужно быть предельно открытой и транспарентной, чтобы как минимум не усугубить дело:

Это даже не ловушка, мы оказались под давлением, мы оказались между двух огней. Но как бы ни сложилась ситуация, нашей власти надо жить с Трампом и с этой командой определенное время. От США многое зависит и в нашей войне с Россией, это и экономические реформы и многое другое. Но понятно, что здесь надо пройти по лезвию, — резюмировал бывший министр.

Напомним, в США формально запущена процедура импичмента Трампа, которого подозревают в шантаже президента Украины Зеленского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, скандал, импичмент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    25.09.2019, 12:03
Оценка:  0
VSHIVANKA
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила об усталости Евросоюза от Украины. По ее словам, Киев не следует советам своих западных партнеров по борьбе с коррупцией и олигархами. Лидер Эстонии также не исключила, что ряд стран ЕС может поступиться интересами Украины, ради взаимодействия с Россией....
VSHIVANKA    25.09.2019, 12:01
Оценка:  0
VSHIVANKA
Американский президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post ....)))
СУГС ???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь