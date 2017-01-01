Злоумышленники вымогали 100 тыс. гривен.

Под Кропивницким организаторов аукциона задержали за вымогательство

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Под Кропивницким организаторов аукциона задержали за вымогательство

В Кировоградской области организаторы аукциона по продаже коммунальной недвижимости требовали от местного предпринимателя 100 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Распорядители аукциона “потребовали“ от местного предпринимателя сто тысяч гривен за обеспечение победы в конкурсе на приобретение целостного имущественного комплекса в одном из районных центров области. Согласно условиям коммерсант обязывался восстановить котельные, производственную базу и несколько зданий коммунальной собственности. В случае отказа дельцы угрожали сорвать аукцион в интересах других участников. Для проведения сделки злоумышленники гарантировали уменьшение на аукционе цены коммунального имущества с 4,2 миллиона гривен до 630 000“, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников, один из которых является частным адвокатом, сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды за “обеспеченный“ результат аукциона.

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В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 (принятие предложения, обещание или получение аудитором, нотариусом, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг) Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению и задержанию проводилась совместно со следователями полиции Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщалось в августе, СБУ задержала криминального “авторитета“ за вымогательство $70 тысяч.

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