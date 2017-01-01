Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Кропивницким организаторов аукциона задержали за вымогательство

Комментариев: 0
Злоумышленники вымогали 100 тыс. гривен.
Под Кропивницким организаторов аукциона задержали за вымогательство
© ssu.gov.ua
Фото 1/3
  • Взытку вымогали за “обеспеченный“ результат аукциона
  • Взытку вымогали за “обеспеченный“ результат аукциона
  • Взытку вымогали за “обеспеченный“ результат аукциона
Под Кропивницким организаторов аукциона задержали за вымогательство
Взытку вымогали за “обеспеченный“ результат аукциона
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Кировоградской области организаторы аукциона по продаже коммунальной недвижимости требовали от местного предпринимателя 100 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читай также: В ГБР рассказали о вымогателях от имени Зеленского

“Распорядители аукциона “потребовали“ от местного предпринимателя сто тысяч гривен за обеспечение победы в конкурсе на приобретение целостного имущественного комплекса в одном из районных центров области. Согласно условиям коммерсант обязывался восстановить котельные, производственную базу и несколько зданий коммунальной собственности. В случае отказа дельцы угрожали сорвать аукцион в интересах других участников. Для проведения сделки злоумышленники гарантировали уменьшение на аукционе цены коммунального имущества с 4,2 миллиона гривен до 630 000“, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников, один из которых является частным адвокатом, сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды за “обеспеченный“ результат аукциона.

Читай также: В Киеве в интересах “ЛДНР“ расхищали коммунальную недвижимость

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 (принятие предложения, обещание или получение аудитором, нотариусом, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг) Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению и задержанию проводилась совместно со следователями полиции Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщалось в августе, СБУ задержала криминального “авторитета“ за вымогательство $70 тысяч.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: взытка, аукцион, СБУ, Кировоградская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь