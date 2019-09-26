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Зеленский объяснил критику в адрес лидеров ЕС

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Глава государства признал, что страны Евросоюза оказывают большую помощь Украине и за это он благодарен.
Зеленский заявил, что отвечает за каждое свое слово
Зеленский заявил, что отвечает за каждое свое слово
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен лидерам ЕС за оказанную помощь Украине, а его разговор с президентом США Дональдом Трампом происходил в "сложный" период после возвращения делегации РФ в ПАСЕ и продолжения реализации проекта газопровода Северный поток-2.

Об этом он сообщил по результатам переговоров с Трампом журналистам в Нью-Йорке, передает УНИАН.

"Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю благодарить (европейским партнерам Украины - ред.)", - заявил он.

Зеленский отметил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом он также выразил благодарность лидерам Германии и Франции за оказанную помощь.

"Наш звонок (с президентом США Дональдом Трампом - ред.) был в очень сложный период: когда Россию вернули в ПАСЕ, если санкции не имели такого "громкого" давления на строительство Северного потока – 2", - отметил глава Украинского государства.

Он отметил, что говорил о вопросах возвращения российской делегации в ПАСЕ и строительства Северного потока – 2 с европейскими лидерами, однако ему отвечали, что эти вопросы решены.

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"Возвращение в ПАСЕ - это решение было не при мне. Решение было у европейских стран принято еще, мне кажется, в конце зимы. Я ни про кого ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всем благодарим. Но я сказал правду, потому что Северный поток - 2 для нас это большая угроза энергетической безопасности. Мое видение, личное, что Северный поток - 2 - это постепенное снятие санкций, это мое личное видение. А за все остальное спасибо. Действительно, большую помощь для нас делают страны Европейского Союза"' - резюмировал он.

Как сообщалось 26 сентября, президент США Дональд Трамп подчеркивает, что Украина является стратегически важной страной для Европейского союза, и европейские страны должны больше помогать Украине в сложные времена.

Ранее Дональд Трамп отметил прогресс в отношениях России и Украины и посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать в том же духе. 

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Теги: ЕС, Евросоюз, критика, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
alex-zol    26.09.2019, 09:37
Оценка:  -1
alex-zol
потому что нужно думать, а потом говорить!!!
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